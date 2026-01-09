「Long story short」の意味は？要点だけを伝えたいときに使える！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

ヒントは、要点だけを伝えたいときに使えます。

果たして、正解は？

正解は「手短に言うと、要するに」でした！

なにか複雑な出来事を説明すると、話がダラダラと長くなってしまうので、要点だけを伝いたいときにこの表現を使います。

友だちへの報告や、遅刻の理由を話すときにも使いやすい表現ですよ。

「Long story short, we’re not going out anymore.」

（要するに、もう付きあってないんだ）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。