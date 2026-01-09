「Long story short」の意味は？要点だけを伝えたいときに使える！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「Long story short」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
ヒントは、要点だけを伝えたいときに使えます。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「手短に言うと、要するに」でした！
なにか複雑な出来事を説明すると、話がダラダラと長くなってしまうので、要点だけを伝いたいときにこの表現を使います。
友だちへの報告や、遅刻の理由を話すときにも使いやすい表現ですよ。
「Long story short, we’re not going out anymore.」
（要するに、もう付きあってないんだ）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部