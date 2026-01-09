RURU MARY’S×蔦屋書店限定♡本と楽しむ上質チョコレートの世界
感度の高い大人の女性から支持を集めるRURU MARY’Sが、蔦屋書店との特別なコラボレーションを実施。限定ショコラサブレをはじめ、「朝露」をテーマにした繊細なチョコレートコレクションや、世界観を落とし込んだステーショナリーが登場します。本とスイーツ、そして美しい余韻に包まれる、蔦屋書店ならではの贅沢なひとときを楽しんでみませんか♡
蔦屋書店限定の特別な味わい
価格：8枚入1,620円
蔦屋書店限定で登場する「季節のショコラサブレ(ハニーアールグレイティー)」は、細かく挽いたアールグレイティーの茶葉と、蜜状とパウダー状の2種類のはちみつを使用した贅沢な一品。
ミルクチョコレートでコーティングし、奥深い甘みと爽やかな香りが調和します。
朝露を表現した季節限定ショコラ
お花のチョコレート9個
価格：3,564円
2026年のバレンタインは「朝露」がテーマ。淡い色調ときらめく銀色のしずくで、儚く繊細な世界観を表現しました。
ハートやお花をプリントした6種類のチョコレートを詰め合わせ、ローズやカモミール、ベリーの香りが広がります。
マンディアンとお花のチョコレート6個
価格：2,376円
白鳥やお花をプリントしたチョコレートと、ナッツやベリー、レモンをトッピングしたマンディアンを詰め合わせました。
ペカンナッツのチョコレート70g
価格：2,160円
キャンディングしたペカンナッツをミルクチョコレートで包んだ、香ばしさがあと引く味わい。
ミルクのトリュフ8個
価格：2,484円
オリジナルミルクチョコレートにマカダミアペーストを合わせた、口どけなめらかなトリュフです。
定番スイーツと文具の魅力
ショコラサブレ
価格：8枚入1,404円／2枚入410円
RURU MARY’Sの定番商品も蔦屋書店に登場。ヘーゼルナッツ＆スイートチョコレート、マカダミアナッツ＆ミルクチョコレートの2種入り。
季節のショコラサブレ(林檎)
価格：8枚入1,620円／2枚入410円
林檎の風味を楽しめる季節限定の味わい。
季節のショコラサブレ(あまおう苺)
価格：8枚入1,620円／2枚入410円
あまおう苺の香りとすっきりしたチョコレートの組み合わせ。
お花のティグレ
価格：6個入2,592円／4個入1,728円／2個入864円
お花のティグレ(アーモンドキャラメル)
価格：4個入1,944円／2個入972円
さらに蔦屋書店限定ステーショナリーも全7商品展開。
＜代官山蔦屋書店、銀座蔦屋書店、梅田蔦屋書店限定＞
ガラスペン33,000円
インク3,300円
＜全店舗＞
ノート(ショコラサブレ、お花のティグレ)各1,650円
レターセット(ブルー、ピンク)各1,485円
ブックマーク2,310円
＊商品価格は全て税込価格
感性に寄り添う特別な時間
RURU MARY’Sと蔦屋書店が紡ぐ今回のフェアは、味わう喜びと眺める美しさを同時に満たしてくれる特別な提案。限定スイーツから文具まで、日常にそっと寄り添うアイテムが揃います。
本とともに過ごす静かな時間のお供に、自分へのご褒美や大切な方への贈り物として選んでみてはいかがでしょうか♪