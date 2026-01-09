元プロ野球選手でタレント長嶋一茂（59）が9日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日」（金曜後6・50）に出演。今年の休みの予約はもう取っていると明かした。

今年の目標を聞かれた俳優の石原良純が2019年以来海外に行っていないことから「今年は海外に行こうと」と言い、時期や場所は未定だが、円安の影響などを実感するために「アメリカには絶対行く」と語った。

バイオリニスト高嶋ちさ子が「スケジュール組んであげようか？分刻み」と言うと、長嶋も「俺もアレンジしてあげるよ」とオファー。長嶋は毎年、何度もハワイに行くため、石原は「だってハワイじゃん」と言うと「そうだよ。俺、今年はもう（予約を）とってますから、とっくに」と明かしたもの。

お笑いコンビ「サバンナ」の高橋茂雄が「もう飛行機取ってるんですか？」と聞くと「もちろん。俺、1年前から全部取るよ」と言えば、高嶋も「大体もうね、なんとなく」とし、高橋の「決まってるんですか？ちさ子さんももうお休みも…」の言葉に「もちろん決まってる」とうなずいた。

長嶋も「もちろん」と言うと、高橋は「休み取っていただくのはいいんですいけど、僕にも教えていただけません？」と苦笑していた。