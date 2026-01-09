学校内で生徒が別の生徒に暴行している動画がSNS上で拡散された問題で、大分市教育委員会は9日、会見を開きました。

大分市教育委員会・粟井明彦教育長

「被害に遭った生徒、関係者の皆様に対して深くおわび申し上げます。誠に申し訳ありませんでした」

SNS上で拡散された動画には、生徒が殴る蹴るなどの暴行を加える様子が映されています。

大分市教育委員会は9日午後、会見を開き、この動画は、去年7月、大分市立の中学校の校舎内で生徒が撮影したものだと説明しました。

加害生徒は暴力行為を認めているということです。

また、この動画のほかにも加害生徒が別の生徒に暴力をふるう2本の動画がSNS上に新たに投稿されていて、調査を進めているということです。

一方、今回の行為が「いじめ」にあたるかどうかは、これから精査していくとしています。

大分市教育委員会・粟井明彦教育長

「暴力行為はいかなる理由があっても認められない、絶対に許されない行為。まず被害生徒の心のケアを最優先に取り組み、関係生徒に対しては自ら起こした事の重大さを深く反省し、二度と繰り返さないよう関係機関と連携し指導を徹底していく」

学校は、10日に保護者説明会を開くほか、大分市教委は、13日に臨時の校長会を行うとしています。