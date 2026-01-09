治安がいいと思う「福岡県の自治体」ランキング！ 2位「太宰府市」を抑えた1位は？【2025年調査】
新しい年が明け、春からの新生活に向けて引越し先を検討し始める人が増える時期となりました。住まい探しにおいて利便性はもちろん大切ですが、毎日を安心して過ごすための「地域の安全性」は外せない条件の一つです。
All About ニュース編集部では、2025年12月28〜29日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、治安に関するアンケートを実施しました。その中から、治安がいいと思う「福岡県の自治体」ランキングの結果をご紹介します。
2位：太宰府市／26票2位にランクインしたのは、学問の神様・菅原道真公を祀る「太宰府天満宮」で知られる太宰府市です。福岡市のベッドタウンとしても人気が高く、歴史的な街並みと豊かな自然が共存しているのが特徴。年間を通じて多くの観光客が訪れるため、市全体に活気がありつつも、落ち着いた住宅街が広がっています。教育施設も充実しており、ファミリー層からも「穏やかで安心して暮らせる街」として高い支持を得ています。
回答者からは「太宰府市は、歴史と文化が息づく落ち着いたまちで、観光地としてのにぎわいがありながらも、地域の暮らしは穏やかで安心感があります。住民の防犯意識も高く、地域の見守り活動や子どもたちへの声かけ運動などが積極的に行われており、治安の良さが保たれています。自然と歴史に囲まれた環境の中で、心静かに暮らせるまちとして、安心して日々を過ごせる場所だと感じます」（40代女性／滋賀県）、「その昔に九州を統治する役所だった大宰府が置かれていた街。その歴史から教育機関が多かったり、知識人が住んでいたりと、文化レベルが高いので治安は良さそう」（40代男性／岩手県）、「地域全体が落ち着いた雰囲気で、治安面でも安心できる街だと思うから」（30代男性／富山県）といった声が集まりました。
1位：福岡市／45票1位に輝いたのは、九州最大の都市である福岡市でした。交通インフラが極めて充実しており、コンパクトシティとして世界的な評価も高いエリアです。繁華街の天神や博多周辺は常に賑わいを見せていますが、一方で警固公園や大濠公園といった都会のオアシスも点在。防犯カメラの設置や地域住民によるパトロールなど、都市部ならではの防犯意識の高さや、明るく人通りの多い通りが多いことが、治安の良さを印象付けているようです。
回答者からは「昔少し住んでましたがとても治安はいいし、賑わってて良かったです」（20代女性／東京都）、「人が多い繁華街エリアは治安対策が徹底されている」（40代女性／福島県）、「中心地であり、地元の方は品のある人が多かった」（20代女性／愛知県）といった声が集まりました。
