ナンバープレートで地元愛を感じる「中部地方の地名」ランキング！ 2位「金沢」を抑えた1位は？【2025年調査】
車社会の中部地方では、ナンバープレートは日常の風景の一部。ナンバープレートに記された地名からも、地域ごとの個性が感じられます。
All About ニュース編集部は11月25〜26日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に「地元愛を感じるナンバープレート」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「ナンバープレートで地元愛を感じる中部地方の地名」ランキングを紹介します！
2位：金沢（石川県）／41票2位にランクインしたのは、金沢（石川県）です。交付は金沢市、かほく市、津幡町、内灘町の2市2町が対象。2018年からは図柄入りナンバープレートが導入され、図柄は金沢に藩庁を置いた加賀藩の梅鉢紋と雪つりがあしらわれています。
金沢は伝統工芸や伝統芸能が盛んで、加賀藩のお膝元として栄えた城下町。レトロな街並みやアート文化も魅力です。
回答者からは「温泉を思い浮かんできました。行ってみたいと感じます」（40代回答しない／静岡県）、「昔からある地名は、親しみを感じる」（30代女性／静岡県）、「地元の海産物が豊富で温泉でゆっくりできそう」（50代男性／徳島県）といったコメントが寄せられています。
1位：富士山（山梨県、静岡県）／53票1位にランクインしたのは、富士山です。山梨県側は富士吉田市や富士河口湖町、山中湖村など1市2町4村が、静岡県側は富士宮市、富士市など4市2町が交付対象。図柄入りナンバーは2018年から交付されており、山梨県では葛飾北斎の浮世絵をアレンジした富士山が描かれており、静岡県では富士山とのどかな裾野に広がる田園風景が描かれています。
また、2023年には、地域・観光振興を図る目的で「富士山ナンバー推進協議会」が設立されました。普及率はまだ約5％なので、レア度は高いかもしれません。
回答コメントでは「世界遺産であり誇りを感じます」（40代女性／北海道）、「雄大な富士山がデザインされ、地域の象徴であり日本の宝でもある山への誇りを感じさせます」（40代男性／広島県）、「やはり日本の象徴は最強です」（30代女性／愛知県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
(文:くま なかこ)