「激メロユージーン」ディズニー、実写版『塔の上のラプンツェル』フリン役が話題に！ 「解釈一致すぎ」
ディズニー・スタジオ公式X（旧Twitter）アカウントは1月8日、投稿を更新。実写映画版『塔の上のラプンツェル』のメインキャスト情報を解禁し、反響が寄せられました。
【写真】『塔の上のラプンツェル』実写版キャスト
この投稿には「凄い！そのまんまの2人や！」「なんだこの爆美女ラプンツェルと激メロユージーンは………」「配役完璧」「キャスト発表だけでここまで期待感が高まるのって久々かも」などの声のほかに、「フリン、そっくりやん！」「激メロ男マイローーーー」「フリンすっごいイケメン！」「個人的にフリンが解釈一致すぎてAI生成を疑っている」などの声も多く寄せられました。SNS上ではフリン・ライダー役のマイロさんに特に注目が集まっているようです。
(文:熱帯夜)
【写真】『塔の上のラプンツェル』実写版キャスト
「フリン、そっくりやん！」同アカウントは「あのディズニー不朽の名作が 待望の実写映画化」などとつづり、2枚の画像を投稿。実写映画版『塔の上のラプンツェル』のメインキャスト情報を発表しました。ラプンツェル役を演じるのは俳優のティーガン・クロフトさん。フリン・ライダー役は俳優のマイロ・マンハイムさんが演じるようです。
注目の俳優2人がメインキャストに抜てきラプンツェル役を演じるティーガンさんは、過去にはドラマシリーズ『Titans／タイタンズ』（DCユニバース）に出演。フリン・ライダー役のマイロさんはミュージカル映画シリーズ『ゾンビーズ』（ディズニープラス）に出演するなど、両者とも注目の俳優です。続報を楽しみに待ちたいですね。
(文:熱帯夜)