あす（10日）から3連休です。ウインタースポーツを楽しみにしている人にとって気になるのはゲレンデの状況です。岡山県北のスキー場はどうなのでしょうか？

【写真を見る】岡山県北のスキー場 雪質は最高の状態 「パウダースノーで滑りやすい最適なゲレンデに」【岡山】

先月（12月）27日に今季の営業を始めた真庭市のひるぜんベアバレースキー場です。雪不足で大晦日から臨時休業したものの、今月2日にまとまった雪が降り翌日、営業を再開。

現在の積雪は40センチから50センチで、きのう（8日）も降雪があり、ゲレンデは最高の状態だといいます。スキー場ではあすからの3連休で、約2000人の集客を見込んでいるといいます。

（訪れた人）

「（ゲレンデの状態は）すごくいいです。すごく楽しく滑れています」

（ひるぜんベアバレースキー場 山城悠暉さん）

「昨日の積雪のおかげで、パウダースノーで滑りやすい最適なゲレンデになっています。ぜひこの3連休で遊びに来ていただけたらなと」

一方、岡山地方気象台によりますと、あさって11日から12日にかけて冬型の気圧配置が強まり、中国山地を中心に大雪になる見込みで、気象庁が警戒を呼びかけています。