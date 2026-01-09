ドラマシリーズ『チェイサーゲームW』（テレ東系）の続編となる映画『チェイサーゲームW 水魚の交わり』が5月15日に全国公開されることが発表された。菅井友香と中村ゆりかがドラマに続いてW主演を務め、春本樹と林冬雨の物語は、スクリーンで新たな局面を迎える。

参考：菅井友香×中村ゆりかW主演『チェイサーゲームW』映画化決定 5月15日公開へ

本作は、ゲーム業界を舞台に、仕事の現実と個人の感情が正面衝突する関係性を描いてきた『チェイサーゲームW』の延長線上にある一作だ。責任感が強く、職場では理性的に振る舞う樹（菅井友香）は、冬雨（中村ゆりか）という存在を前にすると、正しさだけでは割り切れない揺れに引きずられていく。愛することが、時に自分と相手の選択肢を狭めてしまう――「水魚の交わり」というタイトルが示す濃密さは、その幸福と息苦しさの両方を含んでいる。

菅井演じる樹は、職場では「頼れる人」として振る舞うタイプの人物だ。仕事には実直で、周囲にも誠実。感情よりも理屈で判断しようとする姿勢が、彼女の“強さ”として映ってきた。だが、その強さは冬雨と向き合った瞬間に揺らぎ始める。再会するたび、距離を詰めるたびに、樹は自分でも整理しきれない感情に飲み込まれていく。誰かを大切に思うほど、言えないことが増え、選べなくなる。樹が抱えるのは、恋愛の不器用さという一言では片づけられない矛盾だ。

そうした樹の“落差”を成立させている点に、『チェイサーゲームW』の面白さがある。菅井が見せてきたのは、感情を大きく誇張する芝居ではなく、自分を保とうとするほど揺れてしまう瞬間を、会話の間や視線の動きといった細部で積み上げていく表現だった。だからこそ本作は、菅井にとって役の幅を広げるだけでなく、主演として作品を背負う手応えを確かめる場にもなっていたと言える。

そして『チェイサーゲームW』の魅力を支えているのが、中村演じる冬雨の存在だ。冬雨は、樹のまじめさや責任感を受け止める相手であると同時に、樹が見ないふりをしてきた気持ちを表に引き出してしまう相手でもある。中村はその冬雨を、強く言い切る場面の鋭さと、ふと弱さがにじむ瞬間の繊細さの両方で演じ分けてきた。だからこそ樹は、簡単に答えを出せない。観る側もどちらが正しいと割り切れず、2人の関係を最後まで見届けたくなる。菅井の揺れを受け止めながら、同時に冬雨として樹を揺さぶり続ける中村の演技が、この物語に緊張感を与えてきた。劇場版では、その緊張感がどんな結末へつながるのかが大きな見どころになるだろう。

菅井の代表作にもなった本作を振り返る前にあらためて、菅井のキャリアを振り返ってみたい。かつて菅井は欅坂46／櫻坂46のキャプテンとして、グループの看板を背負いながら、ステージでも言葉でも先頭に立ち、節目のたびにメンバーをまとめてきた存在だ。そうして培われた責任感と安定感は、卒業後に俳優として歩み始めた現在も、菅井の大きな土台になっている。

俳優としての菅井は、作品ごとに異なる役柄に向き合いながら、少しずつ表現の幅を広げてきた。ドラマ『ビジネス婚―好きになったら離婚します―』（MBS）では、恋愛に不器用なキャリアウーマン・佐山雅を演じ、仕事では冷静に振る舞える一方で、私生活では感情がうまく整理できない人物像を描いた。理屈では割り切れない気持ちが表に出てしまう瞬間を丁寧に積み重ねることで、役の説得力を作っていく。その姿は、『チェイサーゲームW』の樹とも重なり、菅井がこうしたタイプの人物を自分の中に蓄えてきたことがよくわかる。

映画『女神降臨』で演じた川島愛美では、さらに違う一面を見せた。恋のライバルとして感情を隠さずぶつける場面が多く、苛立ちや焦りがそのまま言葉や態度に表れる役柄だった。穏やかに見える印象だけでは演じきれない人物に挑むことで、菅井は感情を前に出す芝居にも確実に手応えを積み重ねている。

そして2026年には、NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』への出演も控えている。歴史ドラマという大きな舞台で、一人の人物を長い時間軸の中で演じていく経験は、俳優としての基礎をさらに強くするはずだ。アイドル時代にグループの責任を背負ってきた菅井が、いまは俳優として一つひとつの役に向き合い、その人生を丁寧に演じていく段階に入っていることが、これまでの出演作からはっきりと伝わってくる。

キャリアを重ねてきた菅井にとって、本作はキャリアの現在地を示す作品でもあるだろう。樹がどんな未来を選ぶのかを見届けることは、作品の結末を追うだけではない。菅井友香がここまで積み上げてきた道のりが、次の挑戦へどうつながっていくのかを確かめることにもなるはずだ。（文＝川崎龍也）