岡山県倉敷市出身でスピードスケート・ショートトラック日本代表の中島未莉選手が、来月（2月）のミラノ・コルティナ冬季五輪に向け長野県で練習を行なっています。

自身初の冬季五輪に臨む倉敷市出身の中島未莉選手。公開練習の合間には氷上で笑顔を見せるシーンもありました。

去年9月の代表選考会では、500メートル、1000メートル、1500メートルの3つの競技で優勝。スピードスケートショートトラック日本女子のエースとして、世界に挑みます。年末年始の恒例だった地元・岡山への帰省は我慢。両親とはイタリアで再会することを約束し、士気を高めたといいます。

（中島未莉選手）

「3000メートルとミックスリレーはメダルの可能性がすごく高いと思うので、良い色のメダルを目指して頑張りたいと思います」

ショートトラック日本代表は今月（1月）24日からオランダで合宿を行い、31日に現地イタリアに入る予定だということです。