¡Ö¥Þ¥Þ¤À¤Ã¤¿¤Î⁉¡×¡Ö°ì½ÖÃ¯¤«¤È¡Ä¡×¹ÈÇò¤«¤é°ìÊÑ¡ªà¤¹¤Ã¤Ô¤ó°é»ùá¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤Î»Ñ¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¡ÖÁ´Á³Ê·°Ïµ¤°ã¤¦¤«¤é¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö¥Þ¥Þ»Ñ¤âÎÉ¤¤‼¡×
¿²¤«¤·¤Ä¤±¤ò¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò½é¸ø³«
¡¡ºòÇ¯¤Î¡ÖNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ç°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¥é¥Ã¥Ñ¡¼·ó²Î¼ê¡¦¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤Îà¤¹¤Ã¤Ô¤ó°é»ùá»Ñ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡3Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ÖÉ×¤¬¿²¤¿¤¢¤È¤Ë¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤Ë½Ð±é¡£½é¤á¤Æ¤Î½Ð»º¤ä»Ò°é¤Æ¤ÎÇº¤ß¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¡¢¡ÖNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿»Ñ¤È¤Ï°ìÊÑ¤·¤¿»Ñ¤Ç»Ò¶¡¤Î¿²¤«¤·¤Ä¤±¤ò¤¹¤ëÍÍ»Ò¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ÈÖÁÈ¤ÎÀÚ¤êÈ´¤Æ°²è¤¬¸ø¼°X¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤Î°é»ù¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¡Ö¥Þ¥Þ¤Ê¤Î⁉¡×¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¹¤´¤¤¡×¡ÖÆ¯¤¤Ê¤¬¤é°é»ù¤â¤·¤Æ¤ë¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤¨¤é¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÁ´Á³Ê·°Ïµ¤°ã¤¦¤«¤é¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö°ì½ÖÃ¯¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¡Ö°é»ù¤·¤Æ¤ë¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¸«¤Æ»ä¤â´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×¡Ö¥Þ¥Þ¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤Î»Ñ¤â¤Á¤ç¡¼¤è¤«¤Ã¤¿‼¡×¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤Î¥Þ¥Þ¤ß¤¬ºÇ¹â¤¹¤®¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡2024Ç¯7·î¡¢¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤Ï´Ú¹ñ¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼·ó²Î¼ê¡¢¥¢¥Ã¥·¥å¡¦¥¢¥¤¥é¥ó¥É¤È¤Î·ëº§¤ÈÂè1»Ò¤òÇ¥¿±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£Æ±Ç¯11·î¤ËÄ¹½÷¤ÎÃÂÀ¸¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£