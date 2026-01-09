ºòÇ¯ËöÇ¥¿±È¯É½¡¢ÉÚ±Ê°¦à20ºÐ¥â¥Ç¥ëáÄ¹ÃË¤¬¡ÖÌß¿©¤Ù¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¤â³¨¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÏÃÂê¤ÎàºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥ÈáÈäÏª¡ÖÁ´Êý°ÌÃËÁ°¡×¡Ö¥Í¥¤¥ë¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡Á¡×
Êì¿Æ¤ÎÉÚ±Ê°¦¤ÏÇ¥¿±È¯É½¤ÇÏÃÂê
¡¡¥â¥Ç¥ë¤ÎÉÚ±Ê°¦(43)¤ÎÄ¹ÃË¤Ç¡¢¥á¥ó¥º¥Î¥ó¥Î¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥â¥Ç¥ëÉÚ±Ê¾Ï°ý(¤¢¤¤Ä¤°¡¢20)¤¬ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿·Ç¯¤Î°§»¢¤È¶¦¤Ëº£Ç¯ºÇ½é¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÎÅê¹Æ¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¾Ï°ý¤Ï¡ÖÌß¤¦¤Þ¡¼¡ª¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¡¢²°³°¤Ç³¤ÂÝ¤¬´¬¤«¤ì¤¿Ìß¤òËËÄ¥¤ë»Ñ¤òÈäÏª¡£Ìß¤ò»ý¤Ä»Ø¤Ë¤Ï¹õ¤Î¥Þ¥Ë¥¥å¥¢¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢¥«¥á¥éÌÜÀþ¤Î1Ëç¤Ê¤ÉÊ£¿ô¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¤Ç¤Ï¡ÖÌß¿©¤Ù¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¤â³¨¤Ë¤Ê¤ëÃË¡×¡ÖÁ´Êý°ÌÃËÁ°¡×¡Ö¥Í¥¤¥ë¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡Á¡×¡Öº£Ç¯¤Ï¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤ë¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡Êì¿Æ¤ÎÉÚ±Ê°¦¤ÏºòÇ¯12·î20Æü¤Ë43ºÐ¤Ç¤ÎÇ¥¿±¤òÈ¯É½¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£