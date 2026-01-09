¡Ö¤³¤³¤Î¤ä¤ÈÓ¤¬ÈþÌ£¤·¤¤¡×Ê¡²¬½Ð¿È¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎàÃÏ¸µ¤á¤·á¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤³¤³¤¤¤Ä¤â½ÂÂÚ¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö¾Æ¤ÈÓ¤Î¿§¤ÇÊ¬¤«¤ë¡×¡Ö¤³¤Ã¤Æ¤ê¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤Ë¤Ï¤ª¤¹¤¹¤á¡×
à¤Õ¤ë¤µ¤È¤ÎÌ£á¤ËÈ¿¶Á
¡¡¸µHKT48¡¢AKB48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæÀ¾ÃÒÂåÍü(Ê¡²¬»Ô½Ð¿È)¤¬¾Ò²ð¤·¤¿ÃÏ¸µ¤Îà¥é¡¼¥á¥óÅ¹á¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖËè²óÊ¡²¬µ¢¤ë¤È¿©¤Ù¤ë¥é¡¼¥á¥ó¡¡¤³¤³¤Î¤ä¤ÈÓ¤¬ÈþÌ£¤·¤¤¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¡¢ÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ê¥é¡¼¥á¥ó¤È¾Æ¤¤á¤·(¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó)¤ò¼Ì¿¿ÉÕ¤¤Ç¾Ò²ð¡£
¡¡Âç¤¤Ê³¤ÂÝ¤È¶ñºà¤Î¥á¥ó¥Þ¤¬ÌÜ¤ò¼æ¤¯ÃæÀ¾¤ÎàÃÏ¸µ¤á¤·á¤Ë¡Öµ¢¾Ê¤·¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Í¡×¡Ö¥é¡¼¥á¥ó¤È¤ä¤ÈÓ¡¢Ê¡²¬¤é¤·¤µ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿°ìËç¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤½¤¦¤½¤¦¡¢¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æà¤ä¤¤á¤·á¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡×¡Ö¤³¤³¤¤¤Ä¤â½ÂÂÚ¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö¾Æ¤ÈÓ¤Î¿§¤ÇÊ¬¤«¤ë¡×¡Ö¤³¤Ã¤Æ¤ê¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤Ë¤Ï¤ª¤¹¤¹¤á¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Å¹Ì¾¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢´ï¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿²°¹æ¤«¤éÊ¡²¬»ÔÆâ¤Î¿Íµ¤Å¹¡ÖÇîÂ¿Ä¹ÉÍ¥é¡¼¥á¥óÉ÷¤Ó¡×¤òË¬¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£¡¡ÃæÀ¾¤Ï2011Ç¯¤ËHKT48Âè1´ü¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¡£13Ç¯¤Ë¤Ï¡ÖR-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤ª¾Ð¤¤Ã´Åö¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤¿¡£14Ç¯¤Ë¤ÏAKB48¤Ë°ÜÀÒ¡£20Ç¯¤Ë¤ÏÂç²È»ÖÄÅ¹á(Ê¡²¬¸©ÄÅ²°ºêÄ®½Ð¿È)¤È¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ß¡ÖM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤Ë¤â½Ð¾ì¡£23Ç¯8·î¸Â¤ê¤ÇAKB48¤òÂ´¶È¤·¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ä½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£