寒気の影響で、県内各地で冷え込みが強まった9日の県内。

9つの地点で、今シーズンの最低気温を更新しました。

3連休の中日は、強い冬型の気圧配置の影響を受けて雪が降るところもありそうです。

最低気温0.4℃を観測した早朝の長崎市。

（長崎市から）

「寒い。レッグウォーマーと手袋とマフラーと、あたたかいインナーを着ている」

（福岡から）

「窓の近くで寝ていると冷えが来るから、ベッドをいつもより離す工夫をして過ごした」

県内は、寒気や放射冷却の影響で冷え込みが強まり、9日の各地の最低気温は

▼島原市で氷点下2.1℃

▼南島原市口之津で氷点下1.5℃など

9つの地点で、今シーズン1番の寒さとなりました。

気象台によりますと県内には、11日に強い寒気が流れ込み、南部と北部の山地と壱岐・対馬では、大雪となるおそれがあるということです。

11日午後6時までの24時間に予想される雪の量は、いずれも多いところで南部と北部の山地で7センチ、壱岐・対馬で3センチとなっています。

積雪や路面凍結による交通障害などに注意してください。