¡Ö¤Þ¤µ¤ËËõÃã¥Ð¥Ö¥ë¡×ÀÅ²¬Ãã¤ÎµßÀ¤¼ç¤Ë¤Ê¤ë¤«¡© À¸»ºÎÌ2°ÌÅ¾Íî¤â¡ÈÀ¤³¦Åª¤Ê¥Öー¥à¡É¤Ë³èÏ© ¡Ú¤É¤¦¤Ê¤ë2026¡Û⑤
¤ªÃã¤É¤³¤í¡¦ÀÅ²¬¤Ï2025Ç¯¡¢°ìÈÖÃã¤ÎÀ¸»ºÎÌ¡¢¤µ¤é¤Ë¤ªÃã¤Î»º½ÐÎÌ¤¬¤¤¤º¤ì¤â2°Ì¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¸·¤·¤¤Ç¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÀÅ²¬Ãã¤ÎµßÀ¤¼ç¤Ë¤Ê¤ë¤«¡© À¸»ºÎÌ2°ÌÅ¾Íî¤â¡ÈÀ¤³¦Åª¤Ê¥Öー¥à¡É¤Ë³èÏ©
°ìÊý¤Ç¡¢À¤³¦Åª¤Ë¥Öー¥à¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡ÖËõÃã¡×¤Ç¤¹¡£ÀÅ²¬¤ÎÃã¶È³¦¤Ï¤³¤³¤Ë²ÄÇ½À¤ò¸«½Ð¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉÍ¾¾»ÔÃæ±û¶è¤Ë¤¢¤ë¤ªÃãÀìÌç¤Î¥«¥Õ¥§¤Ç¡¢¤¤¤Þ¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ËõÃã¤ò»È¤Ã¤¿¥¹¥¤ー¥Ä¤Ç¤¹¡£ÎÐ¿§¤¬Á¯¤ä¤«¤Ê¥Ð¥¹¥¯¥Áー¥º¥±ー¥¤Ë¡¢3¼ï¤Î¥¸¥§¥éー¥È¤¬¾è¤Ã¤¿¥Ñ¥Õ¥§¡£ÉÍ¾¾¤ä²¬Éô¤Ê¤É¡¢ÀÅ²¬¸©Æâ»º¤ÎËõÃã¤¬¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÃã¥ÃÍÕ²° ±òÅÄ´ð°ì¤µ¤ó¡ä¡Ö¡ÊËõÃã´ØÏ¢¾¦ÉÊ¤Ï¡Ë1.2～3ÇÜÇä¤ê¾å¤²¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡£¤Þ¤µ¤Ë¤¤¤Þ¤Ï¡ØËõÃã¥Ð¥Ö¥ë¡Ù¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾õ¶·¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÈÎÇä¡¦À½Â¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡× ³¤³°¤«¤éÌä¤¤¹ç¤ï¤»»¦Åþ
¤¤¤Þ¡¢ËõÃã¤ÎÀª¤¤¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤ªÃãÁ´ÂÎ¤ÎÀ¸»ºÎÌ¤Ï¸º¤êÂ³¤±¤ëÃæ¡¢ËõÃã¤Î¸¶ÎÁ¤È¤Ê¤ë¡Ö¤Æ¤óÃã¡×¤ÎÀ¸»ºÎÌ¤Ï¡¢10Ç¯´Ö¤Ç2.7ÇÜ¤Ë¤Þ¤ÇÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁÏ¶È85Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ëÀ½Ãã²ñ¼Ò¡Ö¾¾±ºÀ½Ãã¡×¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤»öÂÖ¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¾¾±ºÀ½Ãã ¾¾±ºÂÙÎ´ÀìÌ³¡ä¡ÖÀ¤³¦³Æ¹ñ¤«¤éËèÆü¤Î¤è¤¦¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬Íè¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÆÃ¤ËÂ¿¤¤¤Î¤¬¡Ë¥¢¥¸¥¢¡£¤³¤È¤·¤ÏÆÃ¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬Áý¤¨¤¿¡×
¤¤Ã¤«¤±¤Ï2Ç¯Á°¡¢¤Þ¤Á¤ÎÃã¶ÈÃÄÂÎ¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÂæÏÑ¤Ç¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ±Ñ¸ìÈÇ¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¤È¤³¤í¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Û¤È¤ó¤É¼è°ú¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿³¤³°¤«¤é¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤¬µÞÁý¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¾¾±ºÀìÌ³¡ä¡Ö¼ÂºÝÏÃ¤ò¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢Ì£¤ä¿§¡¢ÉÊ¼ï¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¡Ø¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿Èª¤Ç°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡Ù¤Ê¤É¥¹¥Èー¥êー¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¥Ð¥¤¥äー¤¬Â¿¤¤¡× Ã±²Á¤Ï¡ÖÀùÃã¤ÎÇÜ¡×ÇÀ²È¤âÃíÌÜ
¶õÁ°¤ÎËõÃã¥Öー¥à¤Ï¡¢¸©Æâ¤ÎÃãÇÀ²È¤Ë¤âÂ¿Âç¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÃãÇÀ²È ²ÖÅèÍ³¼ù¤µ¤ó¡äQ. ¤³¤³¤ÎÈª¤Ç¤Ï²¿¤òºÏÇÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¡© ¡ÖÎÐÃã¤Ç¤¹¤Í¡£¤ä¤Ö¤¤¿¡×
¿¹Ä®¤Ç3À¤Âå¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÃãÇÀ²È¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿²ÖÅè¤µ¤ó¤Ï¡¢ËõÃã¤Î¸¶ÎÁ¤È¤Ê¤ë¡Ö¤Æ¤óÃã¡×¤Å¤¯¤ê¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ä¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¹¡£
¡ã²ÖÅè¤µ¤ó¡ä¡Ö¡ÊÌ¥ÎÏ¤Ï¡ËÈÎÇä²Á³Ê¡£¡ÊÀùÃã¤È¤Ï¡ËÇÜ¤°¤é¤¤¤Ï°ã¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×
¤Æ¤óÃã¤Ï½¾Íè¤ÎÀùÃã¤È¤Ï°é¤ÆÊý¤¬°Û¤Ê¤ê¡¢ºî¶È¤Î¼ê´Ö¤¬Áý¤¨¡¢¤µ¤é¤Ë½é´üÅê»ñ¤â¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¥á¥ê¥Ã¥È¤ÏÂ¿¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£Í¢½ÐÎÌ¤Ï70Ç¯¤Ö¤ê¤Ë1Ëü¥È¥óÄ¶¤¨
¸©Æâ¤ÎÃã»º¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯¸«¤¨¤Æ¤¤¿´õË¾¤Î¸÷¡£À½Ãã²ñ¼Ò¤Î¾¾±ºÀìÌ³¤ÏÂç¤¤Ê´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¾¾±ºÀ½Ãã ¾¾±ºÂÙÎ´ÀìÌ³¡ä¡Ö¡ÊÃã¶È¤¬¡ËÌÙ¤«¤ë»º¶È¤ËÂå¤ï¤Ã¤¿¡£Ãù¤¨¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤ª¤¤¤·¤¤¤ªÃã¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î¤ªÃã¤¬ºî¤ì¤ë¥×¥é¥¹¤ÎÊý¸þ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£ËõÃã¥Öー¥à¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¥êー¥Õ¡ÊÍÕ¤Î¤ªÃã¡Ë¤â¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡× ËõÃã¥Öー¥à¤Ï¤ªÃãÉü³è¤Îµ¡ºà¤È¤Ê¤ë¤«¡©
ËõÃã¥Öー¥à¤òÄÉ¤¤É÷¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤¬ÉáÃÊ°û¤à¥êー¥ÕÃã¤Ë¤âÊÑ²½¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³¤³°¤Ç¤ÎÏÂ¿©¥Öー¥à¤â¤¢¤ê¡¢2025Ç¯¤ÎÎÐÃã¤ÎÍ¢½ÐÎÌ¤Ï¡¢Ìó70Ç¯¤Ö¤ê¤Ë1Ëü¥È¥ó¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï²Á³Ê¤Î²¼Íî¤âÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë°ûÎÁ¤Ê¤É¤Ë»È¤¦½©ÅßÈÖÃã¤¬ÉÊÇö¤È¤Ê¤ê¡¢¸©Æâ»º¤Î¼è°ú²Á³Ê¤Ï2024Ç¯¤Î6ÇÜ¶á¤¯¤ËÄ·¤Í¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¶õÁ°¤ÎËõÃã¥Öー¥à¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤·¤¿¤ªÃãÉü³è¤ÎÃû¤·¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤ò¤â¤Î¤Ë¤Ç¤¤ë¤«¡¢2026Ç¯¤ÏÀÅ²¬¤ÎÃã¶È³¦¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë1Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
