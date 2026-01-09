Jリーグ復帰、背番号は「11」

静岡市出身のプロサッカー選手、三浦知良選手が1月9日、都内でJ3・福島ユナイテッドFCの入団会見を行いました。キングカズの41年目のシーズンが始まります。

＜三浦知良選手＞

「情熱に関してはやればやるほど増してくるなぁと。今度59歳になりますけど、情熱は本当に増していると自分では思っています」

静岡市出身の三浦知良選手が9日、J3・福島ユナイテッドFCの入団会見に臨みました。背番号はもちろん「11」です。

昨シーズンはJFLのアトレチコ鈴鹿に所属しており、Jリーグの舞台は横浜FCでプレーした2021年以来5年振りで、6月までの期限付き移籍です。

磐田・藤枝と同組「ワクワクする」

2月から6月に掛けて行われる特別大会百年構想リーグで、福島はジュビロ磐田、藤枝MYFCと同じグループに入っており、カズの雄姿を静岡で見られるチャンスです。

＜三浦知良選手＞

「優勝の経験のあるジュビロ磐田も同じグループに入っていますし、（藤枝MYFCの）槙野監督の前でプレーするのも楽しみですし、ワクワクする気持ちが、どうしてもあります」