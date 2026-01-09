日中関係が冷え込む中、中部空港を発着する中国便の数が、去年に比べ７割以上も減っていることが分かりました。旧正月の大型連休「春節」も来月に控えていますが、東海地方の経済に影響は広がっているのでしょうか？

【写真を見る】中国の“渡航自粛”から約2か月… 名古屋のホテルに影響は？かき入れ時の春節前だが｢中国本土以外の予約増加で心配なし｣

外国人も多く利用する、名古屋マリオットアソシアホテルで話を聞きました。



5人まで泊まれるファミリールームは、中国人観光客に特に人気で、「春節」の時期には例年、普段の2倍～3倍の客が訪れるといいます。

中国の渡航自粛要請の直後、去年11月半ばに取材したときには…



（名古屋マリオットアソシアホテル 営業推進部・谷口百子さん 去年11月)

「直近で多少キャンセルが出ているが、そこまで大きな影響は出ていない」



渡航自粛の呼びかけ以降も、新規の予約が入るなど「影響は限定的」と話していましたが…

渡航自粛から約2か月…変化は？

(名古屋マリオットアソシアホテル・杉本篤史総支配人）

Q.この2か月の変化は？

「影響が出ているのは肌で感じるが、元々中国の方でも個人予約が多かったので、目立って団体客が減ったことは全くない」



このホテルでは普段、中国からの宿泊客が全体の約15%を占めますが、ほとんどがツアーではなく個人予約のため、現時点でも目立った影響はないとのこと。

「春節で宿泊者が減るのでは」懸念するホテルも

日本ホテル協会の調査では、昨年末の中国人観光客のキャンセル数について「1割未満」と「3割～5割」との回答が同率となり、ホテルのジャンルや地域によってばらつきがある結果になりました。



ただ、春節の大型連休で「宿泊者が減るのでは」と懸念するホテルが多くあったということです。

かき入れ時の春節 予約は？

春節を前に、セントレアの中国便のさらなる減便も明らかになる中、このホテルでは影響の広がりをどう見ているのでしょうか。



（杉本総支配人）

Q.春節の時期はかき入れ時だが心配は？

「そこまで心配はしていない。本土のお客さま以外が増えているので」

春節の時期には台湾や東南アジアの宿泊客も多く、ことしは中国本土以外の予約が増えていることから、深刻な影響は見込んでいないということです。



（杉本総支配人）

「他の国々からのお客さまが増えているので、全体としては影響がないと思う」