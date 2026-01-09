元ＴＢＳの石井大裕アナウンサーが９日、朝日放送テレビ「おはよう朝日です」のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「おきたちゃんねる」に登場。６日付けでＴＢＳを退社して以来、初の他局のメディア登場となった。

「おはよう朝日」内で午前７時３０分頃に放送されている「おきたらんど」のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに登場したのが石井アナ。「先日までＴＢＳでアナウンサーをやっておりました石井大裕です。よろしくお願いします」と元気よくあいさつ。

テロップには「慶応義塾大を経てＴＢＳテレビアナウンサーに。主にスポーツ分野で活躍し、１月６日付けで退職」と紹介されていた。

石井アナを見た岩本計介アナは「テレビの人や〜」と興奮気味。石井アナも「自分の局以外にやってきて、岩本さんに会えるなんて、誠に光栄」と恐縮しきりだ。

ＹｏｕＴｕｂｅでは、石井アナも通っていた幼児教室について、そのメソッドの効果を説明。アナウンサーとして役立つ「反応能力」が磨かれたなどと話していた。

石井アナはＴＢＳ時代は世界陸上や、ＷＢＣ中継など、スポーツ分野で活躍。テニスの腕前はプロ級で、松岡修造氏に師事していたことも有名。