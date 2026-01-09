TBS系のニュース番組「Nスタ」にTBS日比麻音子アナウンサー（32）が生出演。今週6日に同局ラジオ「アフター6ジャンクション2」内で発表した自身の結婚について、「Nスタ」の公式Xで祝福された。番組内では同僚アナからイジられる一幕もあった。

番組公式Xでこの日、「＃日比アナ ご結婚おめでとうございます 金曜Nスタのメンバーでお祝い 笑顔あふれる幸せな家庭を築いてください 末永くお幸せに」などと祝福のコメントが投稿された。南波雅俊アナウンサーら出演者たちに囲まれ、笑顔を見せる日比アナのショットも添えられた。

番組内のグルメコーナーでは、見た目で確実にうまいと分かる「うま確」料理について特集。山内あゆアナから「日比さんはうま確料理あります？」と聞かれて、日比アナは、小考するようなしぐさをした後に「自分の中でちょっとハマってるのが春巻き。大きな春巻きの皮を3等分にカットして三角にするんです。揚げ焼きみたいな感じにして、本当に簡単にパリッておいしく、ビールにもあって、晩酌のおともにしてます」と話した。

山内アナから「まぁ！ 人妻料理！」とツッコミを入れられ。日比アナは左手で自分のおでこをパチンとはじいて「恥ずかしい。もう頑張ってます」と照れ笑いで応じていた。

◇日比麻音子（ひび・まおこ）1993年（平5）7月5日、東京都生まれ。青学大卒業後の16年にTBS入社。「はやドキ！」「あさチャン！」「ひるおび」「報道特集」「ゴゴスマ〜GO GO！Smile〜」などをへて、現在は「Nスタ」、ラジオ「アフター6ジャンクション2」（火曜）などを担当。趣味は映画・舞台鑑賞、美術館巡りなど。特技はピアノ、英会話。