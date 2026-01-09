イベントの壇上で背番号１８のユニホームを着て笑顔を見せるJ２札幌MF木戸柊摩（中央、カメラ・砂田　秀人）

写真拡大

　Ｊ２北海道コンサドーレ札幌は９日、札幌市内で新チーム披露イベント「北海道コンサドーレ札幌キックオフ２０２６」を開催した。

　今季を戦う３２選手と川井健太新監督（４４）を始めとしたスタッフが登壇。１人１人が紹介される度、駆けつけたファンから大きな声援が上がった。

　どよめきが起こったのが、大卒２年目のＭＦ木戸柊摩（２３）が紹介された際。背番号が３１からチームの中心選手がつけることの多かった１８に変更と、飛躍が期待されるシーズンを戦うことになる。

　チームは１１日に１次キャンプ地の沖縄へ出発。１２日から金武町で練習を開始する。

　なお全３２選手の背番号は以下の通り。

１　ＧＫ菅野孝憲（４１）

２　ＤＦ高尾　瑠（２９）

３　ＤＦ朴　ミン奎（３０）

４　ＤＦ中村桐耶（２５）

５※ＤＦ福森晃斗（３３）

７　ＭＦスパチョーク（２７）

９　ＦＷマリオセルジオ（３０）

１０　ＭＦ宮沢裕樹（３６）

１１　ＭＦ青木亮太（２９）

１３☆ＭＦ堀米勇輝（３３）

１４　ＭＦ田中克幸（２３）

１５　ＤＦ家泉怜依（２５）

１６　ＭＦ長谷川竜也（３１）

１７☆ＤＦ内田瑞己（２６）

１８　ＭＦ木戸柊摩（２３）

２０　ＦＷアマドゥバカヨコ（３０）

２２　ＦＷキングロードサフォ（２４）

２３※ＦＷ大森真吾（２４）

２４☆ＧＫ田川知樹（２３）

２５　ＤＦ大崎玲央（３４）

２７　ＭＦ荒野拓馬（３２）

２８　ＤＦ岡田大和（２４）

３０　ＭＦ田中宏武（２６）

３１☆ＭＦ堀米悠斗（３１）

３５　ＭＦ原　康介（２０）

３９☆ＤＦ川原颯斗（２２）

４０☆ＦＷ佐藤陽成（２２）

４１☆ＧＫ唯野鶴真（１８）

４７　ＤＦ西野奨太（２１）

５０　ＤＦ浦上仁騎（２９）

５１　ＧＫ高木　駿（３６）

７１　ＦＷ白井陽斗（２６）

【注】☆は新加入、※は期限付き移籍からの復帰