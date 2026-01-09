Ｊ２北海道コンサドーレ札幌は９日、札幌市内で新チーム披露イベント「北海道コンサドーレ札幌キックオフ２０２６」を開催した。

今季を戦う３２選手と川井健太新監督（４４）を始めとしたスタッフが登壇。１人１人が紹介される度、駆けつけたファンから大きな声援が上がった。

どよめきが起こったのが、大卒２年目のＭＦ木戸柊摩（２３）が紹介された際。背番号が３１からチームの中心選手がつけることの多かった１８に変更と、飛躍が期待されるシーズンを戦うことになる。

チームは１１日に１次キャンプ地の沖縄へ出発。１２日から金武町で練習を開始する。

なお全３２選手の背番号は以下の通り。

１ ＧＫ菅野孝憲（４１）

２ ＤＦ高尾 瑠（２９）

３ ＤＦ朴 ミン奎（３０）

４ ＤＦ中村桐耶（２５）

５※ＤＦ福森晃斗（３３）

７ ＭＦスパチョーク（２７）

９ ＦＷマリオセルジオ（３０）

１０ ＭＦ宮沢裕樹（３６）

１１ ＭＦ青木亮太（２９）

１３☆ＭＦ堀米勇輝（３３）

１４ ＭＦ田中克幸（２３）

１５ ＤＦ家泉怜依（２５）

１６ ＭＦ長谷川竜也（３１）

１７☆ＤＦ内田瑞己（２６）

１８ ＭＦ木戸柊摩（２３）

２０ ＦＷアマドゥバカヨコ（３０）

２２ ＦＷキングロードサフォ（２４）

２３※ＦＷ大森真吾（２４）

２４☆ＧＫ田川知樹（２３）

２５ ＤＦ大崎玲央（３４）

２７ ＭＦ荒野拓馬（３２）

２８ ＤＦ岡田大和（２４）

３０ ＭＦ田中宏武（２６）

３１☆ＭＦ堀米悠斗（３１）

３５ ＭＦ原 康介（２０）

３９☆ＤＦ川原颯斗（２２）

４０☆ＦＷ佐藤陽成（２２）

４１☆ＧＫ唯野鶴真（１８）

４７ ＤＦ西野奨太（２１）

５０ ＤＦ浦上仁騎（２９）

５１ ＧＫ高木 駿（３６）

７１ ＦＷ白井陽斗（２６）

【注】☆は新加入、※は期限付き移籍からの復帰