【Ｊ２札幌】大卒２年目のＭＦ木戸柊摩が背番号１８に チーム始動イベントで発表
Ｊ２北海道コンサドーレ札幌は９日、札幌市内で新チーム披露イベント「北海道コンサドーレ札幌キックオフ２０２６」を開催した。
今季を戦う３２選手と川井健太新監督（４４）を始めとしたスタッフが登壇。１人１人が紹介される度、駆けつけたファンから大きな声援が上がった。
どよめきが起こったのが、大卒２年目のＭＦ木戸柊摩（２３）が紹介された際。背番号が３１からチームの中心選手がつけることの多かった１８に変更と、飛躍が期待されるシーズンを戦うことになる。
チームは１１日に１次キャンプ地の沖縄へ出発。１２日から金武町で練習を開始する。
なお全３２選手の背番号は以下の通り。
１ ＧＫ菅野孝憲（４１）
２ ＤＦ高尾 瑠（２９）
３ ＤＦ朴 ミン奎（３０）
４ ＤＦ中村桐耶（２５）
５※ＤＦ福森晃斗（３３）
７ ＭＦスパチョーク（２７）
９ ＦＷマリオセルジオ（３０）
１０ ＭＦ宮沢裕樹（３６）
１１ ＭＦ青木亮太（２９）
１３☆ＭＦ堀米勇輝（３３）
１４ ＭＦ田中克幸（２３）
１５ ＤＦ家泉怜依（２５）
１６ ＭＦ長谷川竜也（３１）
１７☆ＤＦ内田瑞己（２６）
１８ ＭＦ木戸柊摩（２３）
２０ ＦＷアマドゥバカヨコ（３０）
２２ ＦＷキングロードサフォ（２４）
２３※ＦＷ大森真吾（２４）
２４☆ＧＫ田川知樹（２３）
２５ ＤＦ大崎玲央（３４）
２７ ＭＦ荒野拓馬（３２）
２８ ＤＦ岡田大和（２４）
３０ ＭＦ田中宏武（２６）
３１☆ＭＦ堀米悠斗（３１）
３５ ＭＦ原 康介（２０）
３９☆ＤＦ川原颯斗（２２）
４０☆ＦＷ佐藤陽成（２２）
４１☆ＧＫ唯野鶴真（１８）
４７ ＤＦ西野奨太（２１）
５０ ＤＦ浦上仁騎（２９）
５１ ＧＫ高木 駿（３６）
７１ ＦＷ白井陽斗（２６）
【注】☆は新加入、※は期限付き移籍からの復帰