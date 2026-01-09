ユーロドル下げ一服、ユーロ圏小売売上高の上振れで＝ロンドン為替



ユーロドルが1.1640付近の安値から1.1650付近へと下げ渋っている。先ほど発表された１１月ユーロ圏小売売上高が前年比+2.3％と市場予想+1.6％を上回り、前回値も+1.5％から+1.9％に上方修正されたことに反応している。前月比も+0.2％と市場予想＋０．１％を上回り、前回値は0.0％から+0.3％に上方修正された。予想以上に活発な消費状況がユーロ反応につながった。ただ、米雇用統計待ちとなるなかで、反応は小幅にとどまっている。



EUR/USD 1.1642 EUR/JPY 183.60 EUR/GBP 0.8681

