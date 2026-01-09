午後4時0分、長野地方気象台は大雪に関する長野県気象情報を発表しました。



北部の山沿いと大北地域の平地、中野飯山地域では、11日から12日頃にかけて、大雪や路面の凍結による交通障害に十分注意してください。



［気象概況］

日本付近は11日から12日頃にかけて、強い冬型の気圧配置となり、関東甲信地方の上空約5000メートルには氷点下36度以下の強い寒気が流れ込む見込みです。このため長野県では11日から12日頃にかけて、北部や県の西側の地域を中心に大雪となる所があるでしょう。





［雪の予想］10日18時から11日18時までに予想される24時間降雪量は多い所で北部 40センチ中部 20センチ南部 20センチその後、11日18時から12日18時までに予想される24時間降雪量は多い所で、北部 40センチ中部 15センチ南部 10センチ上空の寒気が予想以上に強まった場合や、雪雲が予想以上に発達した場合には、警報級の大雪となる可能性があります。［防災事項］北部の山沿いと大北地域の平地、中野飯山地域では、11日から12日頃にかけて、大雪や路面の凍結による交通障害に十分注意してください。長野県では、電線や架線及び樹木への着雪に注意してください。また、北部の積雪の多い傾斜地では、なだれにも注意してください。