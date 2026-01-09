【大雪に関する気象情報】北部の山沿い・大北地域の平地・中野飯山地域11日～12日頃にかけ大雪や路面の凍結による交通障害に注意を【長野】
午後4時0分、長野地方気象台は大雪に関する長野県気象情報を発表しました。
北部の山沿いと大北地域の平地、中野飯山地域では、11日から12日頃にかけて、大雪や路面の凍結による交通障害に十分注意してください。
［気象概況］
日本付近は11日から12日頃にかけて、強い冬型の気圧配置となり、関東甲信地方の上空約5000メートルには氷点下36度以下の強い寒気が流れ込む見込みです。このため長野県では11日から12日頃にかけて、北部や県の西側の地域を中心に大雪となる所があるでしょう。
10日18時から11日18時までに予想される24時間降雪量は多い所で
北部 40センチ
中部 20センチ
南部 20センチ
その後、11日18時から12日18時までに予想される24時間降雪量は多い所で、北部 40センチ
中部 15センチ
南部 10センチ
上空の寒気が予想以上に強まった場合や、雪雲が予想以上に発達した場合には、警報級の大雪となる可能性があります。
［防災事項］
北部の山沿いと大北地域の平地、中野飯山地域では、11日から12日頃にかけて、大雪や路面の凍結による交通障害に十分注意してください。長野県では、電線や架線及び樹木への着雪に注意してください。また、北部の積雪の多い傾斜地では、なだれにも注意してください。