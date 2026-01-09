大阪府岸和田市で警察官をボンネットに乗せたまま走行し、逃走した車。8日に殺人未遂の疑いで逮捕された運転手は、無免許だったということです。

■商店街 警察官が誘導中に…突然、加速

大阪・岸和田市で7日、車両の通行が禁止されている時間帯の商店街。

警察官2人が車を止めます。誘導していると…次の瞬間、車が突然、加速しました。

止めようとした警察官はボンネットに飛び乗り、フロントガラスをたたいています。しかし、車は警察官を乗せたまま、暴走を続けました。

運転していたとみられるのは、無職の久保泰範容疑者（40）。事件後、逃走していましたが、警察官を殺害しようとした疑いで、8日に逮捕されました。無免許だったといいます。

■警察官を乗せたまま…約700メートル暴走

警察によると、車は家族名義の車。警察官をボンネットに乗せたままおよそ700メートルにわたって暴走したとみられる久保容疑者。

この道の先にある、別の防犯カメラには、猛スピードで小道を走り去る様子も。ボンネットに人が乗っているようにも見えますが、かなりのスピードで、はっきりと確認することはできません。

警察官を振り落とそうとしたのでしょうか。住宅街で右折や左折を繰り返し、急ブレーキをかけていたことなども判明。振り落とされた警察官は打撲や擦り傷などのケガをしました。

■久保容疑者“殺意はありませんでした”

その後、久保容疑者は隣の市に移動。防犯カメラには、久保容疑者とみられる男が映っています。この近くの空き地で、乗り捨てられた車も発見されました。

久保容疑者は、調べに対し「ボンネットに警察官が乗っていることを分かりながら車を走らせたのは事実ですが、殺意はありませんでした」と話し、殺意については否認しているということです。

◇

警察は、久保容疑者が蛇行運転を繰り返し、警察官を振り落とそうとしたとみて捜査するとともに、車を乗り捨てた後の行動についても調べています。