昔の恋人に再会すると、気分が高まって浮気をしてしまう人もいると思います。たった一度きりで終わればまだしも、本気のスイッチが入ってしまうと厄介なことになるようで……？ 今回は、元カノと不倫した夫に離婚を言い渡された妻の話をご紹介いたします。

元カノに未練がある

「夫が元カノと不倫したことが発覚しました。この元カノというのは、私の友達でもあるんです。友達と夫は過去に付き合っていて、その後私と夫が付き合って結婚しました。別に友達から奪ったとかではなく、付き合ってた時期は全然違うし、夫と友達は完全に終わったと思っていました。友達も私たちの結婚を素直に喜んでくれていたし。とはいえ、お互いに配慮して夫と友達が会うことはなかったのですが……。

結婚して3年がたった頃、夫に『ごめん、離婚してほしい』と言われたんです。夫は『あいつのことは諦めたつもりだったけど……』『ずっと未練があったって確信した』『最近再会して運命だと思ったんだ』と言われてあ然としましたね。どうやら2人は偶然仕事の関係で再会したらしく、そこから会うようになったそう。そんなこと言われても受け入れられるはずがないし、最近子どもが産まれたばかりなのに、なんて無責任なんだろうと、夫と友達に怒りが込み上げました。でも意地でも離婚なんてしませんけどね」（体験者：30代 女性・主婦／回答時期：2025年9月）

▽ 夫が自分の友達でもある元カノと不倫していたら、人間不信になってもおかしくありません。不倫相手と一緒になりたいと思っているのであれば、あえて離婚しない道を選んだほうが、お仕置きになるかもしれませんね。

