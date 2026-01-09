ダイアンらが試した斬新な“イントロクイズ”が大盛り上がり！「めっちゃおもろい」「最高の企画」「楽しすぎ」

1月6日（火）の『深夜のダイアン』では、新年会を楽しみながらふと流れる曲名を当てる企画「新年会でお琴イントロクイズでスー！」が放送された。

「新年会×イントロクイズ」という新しい試みだったが、出演者たちは「めっちゃ楽しい」と大盛り上がりで…。

【映像】新年会ならではのゆるトークも

番組では、津田篤宏＆ユースケ（ダイアン）、屋敷裕政＆嶋佐和也（ニューヨーク）、みなみかわ、新山（さや香）というメンバーで新年会を実施。その最中にふと流れてくる“琴バージョン”にアレンジされたJ-POPを早押しで当てるというのが今回の企画だ。

「和食の店でよく（琴バージョンの曲が）流れてるやん。なんの歌やったっけ？って」と津田が企画内容と醍醐味を説明すると、屋敷は「めっちゃおもろい。最高の企画やと思いました」と期待を寄せる。

しかし、最下位になった人が新年会の費用を自腹で払うというルールが発表されると、「そんなのマジでいらないです」と参加者からブーイングも。

西麻布にある高級しゃぶしゃぶ店で新年会がスタート。1人前 8,000円のコース料理を食べながら2025年を振り返っていると、ふと名曲を演奏する琴の音色が流れてくる。それに気づくと、一同は話をやめ音楽に耳を傾けた。

ここで新山が早押しボタンを押し、隣でみなみかわは声を上げて天を仰ぐ。他の面々も「急にきた！」「俺もいけた！」と悔しがるなか、新山は見事これを正解。

お琴バージョンの曲に皆が苦戦するなか、ポイントを獲得した新山は“最下位はない”と確信したのか「肉のおかわりとかしていいんですか？」と強気発言。追加注文した分も合わせて最下位が支払うということで、1人前3,000円のぶりしゃぶを追加した。

続いて正解した屋敷も6,500円のズワイガニを追加オーダー。その後も正解者が調子に乗って高額商品をどんどん追加する流れになる。

そんななか、まだ正解のないみなみかわは「マジで10万いくぞ」と不安げな様子。「『深夜のダイアン』でゴチより金額いくって意味わかんない」と笑いが起こった。

そして、ポイントを獲得している屋敷は「めっちゃおもろい」「これ真似するでしょ、おっさんたち」と、“お琴イントロクイズ”に心底楽しそうな様子を見せる。

会話より曲のほうに意識を向けていた新山も、「楽しすぎて、はよ次の曲欲しくなってるんですよ」と笑っていた。

このように、出演者たちが前のめりで大盛り上がりとなった“お琴イントロクイズ”。平成の名曲から令和の大ヒットソングまで、琴で演奏されるイントロを聴いて「何の曲か？」と出演者たちと一緒に考えてみた視聴者も少なくないだろう。SNS上でも「トークも面白いし、お琴イントロも楽しすぎるし最高」など好評の声が多く投稿されている。