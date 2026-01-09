全国の魅力的な温泉地を選ぶ“温泉総選挙”。その「おもてなし部門」で2連覇を果たした新潟市西蒲区の岩室温泉が、市長に受賞を報告しました。



中原市長のもとを訪れた岩室温泉の関係者たち。



全国の魅力的な温泉地をインターネット投票などで選ぶ「温泉総選挙」の「おもてなし部門」で2連覇に輝いたことを報告しました。



岩室温泉といえば特徴は「黒いお湯」。硫黄と鉄が結合した「硫化鉄」が含まれ、全国的にも珍しい黒い源泉が湧き出ていて、「黒湯」としてPRしています。





さらに岩室温泉の関係者が期待を込めるのが…〈岩室温泉の関係者〉「ことし2026年は“ふろの年”100年に1回の風呂の年ということもありまして、温泉業界、お風呂業界が盛り上がるんじゃないかと思っています」2026年の「26」を“ふろの年”を位置づけ温泉の魅力をさらに広めたいとしています。ことしの「温泉総選挙」で目指すのは？〈岩室温泉観光協会 岡粼秀会長〉「2026年も3連覇を目指して頑張っていきます。いままではクレームになっていた黒くなるところ(黒湯)が特徴として認められて良い温泉ですねと言われるようになったと思っています」中原市長は「新潟市として大変誇らしい、一緒になってさらにPRしていきたい」と期待を寄せていました。