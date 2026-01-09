1月10日は「110番の日」ですが、去年あった通報の約45％が緊急性のない内容だったといいます。110番通報を正しく利用してもらおうと鹿児島市でイベントが開かれました。



（仁田尾美菜キャスター）

「事件や事故などいち早く警察を呼ぶときに必要な110番。しかし約45％が緊急の対応を要しない時の通報」



県警本部がJR鹿児島中央駅前で開いた「110番の日」のイベント。





地元の保育園児約20人が見守る中、JR九州の鉄道ヒーロー「いぶたマン」が一日通信指令室長に委嘱されました。（JR九州・鉄道ヒーロー・いぶたマン）「110番はみんなの命と安全を守るための大切な窓口」その後、110番通報に関する〇×クイズや模擬訓練が行われ、園児らは楽しく学んでいました。県警によりますと、2025年の110番通報の件数は約10万9000件で、約45％が緊急の対応を要しない通報だったということです。さらに、このうちの25％がいたずらや間違い電話でした。（県警・生活安全部・樋脇秋廣地域課長）「緊急性の低い事案の110番が最近多くなっている。相談や手続きは警察署に連絡し、急ぎの電話だけ110番にお願いしたい」県警は、「緊急を要しない場合は各警察署や県警本部の代表に相談してほしい」と呼び掛けています。