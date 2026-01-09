ここまで全国の舞台で3試合を戦い、14得点1失点と夏の王者として盤石な戦いぶりを見せている神村学園。戦いの舞台裏に密着したカメラには対戦相手も、神村の強さに驚きを隠せない様子が映っていました。



大晦日、愛知県代表・東海学園との初戦。4点をリードして迎えたハーフタイム。ロッカールームの選手たちに油断は一切ありませんでした。





(福島和毅選手)「真ん中が出るからがもう一枚落ちてきて来るんだったら前でもいいし。来ないんだったらターン」(有村圭一郎監督)「点数に差が付いてから雑になってきてる。簡単なプレー、味方に渡すパスとかもっとプレーしやすいようにしっかりやらないと。そういうところをきっちりやるから強いチームは積み重ねていける」(この日ハットトリック・日髙元選手)「セットプレーは試合の前から考えていてクロスの入り方も意識していたので点が取れてよかった」年が明けた3回戦も滋賀県代表の水口に4対0で快勝。しかし試合後、中野キャプテンは終盤に許した今大会初めてのシュートに気を引き締めていました。(中野陽斗主将)「自分もシュート0は意識してやっていたがワンチャンスが転がるのも選手権。そこを止められたのは大きいがそこに至るまでの過程があると思うのでチーム全員で話し合って次の試合に向けて改善出来たら」プロ内定選手が3人いる神村イレブン。J1アビスパ福岡内定の福島選手は試合後、 ファンサービスに応じていました。(選手やスタッフ)「連絡先交換した？和毅、ファンを大事にしろよ！」そして、神奈川県代表、日大藤沢との準々決勝。後半に今大会初めての失点を喫するも、倉中が1試合4得点の圧巻のゴールショー。3大会ぶりのベスト4進出を決めました。試合後、日大藤沢のロッカールーム。(日大藤沢の選手たち)「何もできなかった。強すぎ！速いし、うまいし。バケモン。強すぎる。何もさせてくれないやん、あいつら」対戦相手も神村の強さにお手上げの様子でした。(この日4得点・倉中悠駕選手)「味方が相手を引き付けてくれて自分が決めきるだけだったので味方に感謝したい。先輩方も国立の準決勝で負けてしまったので自分たちが超えるためにもチーム全体でコンディションを合わせて決勝まで行って優勝したい」観客を魅了するサッカーで全国の舞台を席巻する神村イレブン。県勢初の夏冬二冠まであと2勝、10日の一戦に注目です。