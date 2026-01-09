明日1月10日（土）よる10時〜日本テレビ系で放送の「with MUSIC」。出演アーティストと歌唱楽曲の情報を紹介！

芸能生活30周年を迎える生田斗真が本格的な音楽活動を開始。今回の「with MUSIC」でデビュー曲「スーパーロマンス」をテレビ初披露！「スーパーロマンス」は、上白石萌歌と生田がW主演を務める日本テレビ系新土曜ドラマ（1月10日よる9時スタート）『パンダより恋が苦手な私たち』の主題歌。

さらに今回は、日本テレビに眠る貴重映像と共に生田の30年の歴史をMCの有働由美子・松下洸平が掘り下げる。芸能生活30年にして、音楽活動を後押ししたアーティストとの秘話を語る。

歌手デビュー50周年を迎える大竹しのぶが「with MUSIC」初出演！日本アカデミー賞では最優秀主演女優賞なども受賞し女優としても活躍する大竹。「with MUSIC」では大竹のアーティストとして一面を、MC有働・松下が徹底的に深掘り。

アーティストとして転機を与えてくれたと語る忌野清志郎さんとの出会いや、ディズニー映画『マレフィセント』の日本語主題歌を担当した時の秘話を語る。スタジオライブでは、大竹が主演を務める上演15周年記念公演『ピアフ』の劇中歌「愛の讃歌」を歌唱する。

歌唱アーティストには、MAZZELが登場！

BMSGが打ち出す新世代ダンス＆ボーカルグループ MAZZEL。メンバーのNAOYAがW主演を務めたドラマ『セラピーゲーム』エンディングテーマに起用され、各音楽チャートで44冠を獲得した話題曲「Only You」を披露する。

生田斗真、大竹しのぶ、MAZZEL

