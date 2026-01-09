俳優の門脇慎剛さんと糸原美波さんが、インスタグラムで結婚したことを公表しました。



【写真を見る】【 結婚 】門脇慎剛＆糸原美波 結婚を公表 ドレス＆タキシードで青空の下で弾ける笑顔





門脇さんは黒のタキシードを、そして糸原さんは純白のオフショルダーのウェディングドレスを纏い、目の覚めるような青空の下でのウェディングフォトを撮影。白い壁の祭壇や、オリーブの生い茂るガーデンなどを背景に、弾けるような笑顔を見せています。









二人は「これからは夫婦としてお互いに支え合い」「皆様への感謝の気持ちを忘れず」「一日一日を大切に歩んでまいります」とテキスト。「引き続きそれぞれの仕事にも真摯に向き合い」「より一層精進してまいります」と抱負を伝えています。









糸原美波さんは、秋元康さんプロデュース「劇団4ドル50セント」に旗揚げメンバーとして参加。2020年には配信ドラマ「恋愛ドラマな恋がしたい~Kiss On The Bed~」に出演し、情報番組のイメージガールを務めるなど、俳優・インフルエンサーとして活躍しています。

門脇慎剛さんは、2019年まで「劇団4ドル50セント」で劇団員を務めた後、中国等でオーディション番組に出演。現在は自身のYouTubeチャンネル「しんしん堂」を制作・運営し、出演・脚本・編集など全てを担当しています。

【担当：芸能情報ステーション】