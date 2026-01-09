まさかの“アクスタガチャ化”→驚きの“完売” トヨタ・豊田章男会長、『東京オートサロン』で驚異の人気
TOYOTA GAZOO Racingは9日、千葉・幕張メッセで開催されている『東京オートサロン 2026』に出展。トヨタ自動車会長でドライバー・モリゾウこと豊田章男氏のアクリルスタンドガチャが人気を博している。
【写真】どの豊田章男会長が好み？驚異の完売となった“アクスタガチャ” ラインアップ＜「本日分完売」の貼り紙も＞
同社ブースでは、『GRヤリス』の特別仕様車「MORIZO RR」を発表し、開発中のプロトタイプを公開。ほかさまざまな車の展示を行う一方で、来場者向けに“ガチャ”を販売。なかでもSNSを中心に話題となったのが、「MORIZOアクリルスタンドガチャ」。これは、スーツ姿をはじめ、白のタンクトップにねじりはち巻き、つなぎの作業着姿など、さまざまな姿の章男会長をアクリルスタンド化したもの。シークレットもありという、希少性も高いガチャとなっている。
このガチャ、初日から大人気となっており、同社公式Xによると、午後2時の段階で本日分はすべて完売。キーホルダーなどのほかのガチャが完売となっていないなかで、“章男会長人気”が際立つ結果となっている。
なお章男会長は、昨年の同イベントをインフルエンザのため欠席（YouTubeで参加）。今年“2年ぶり”に登壇し、プレスカンファレンスで、今回のブースのテーマなどを説明したほか、夕方にはスペシャルトークショーに登壇。また、日産自動車ブースで行われた近藤真彦のトークセッションにも“乱入”するなど大活躍。詰めかけた多くの車ファンからの声援に、気さくに応じていた。
