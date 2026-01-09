3連休は雨や雪と風が強まり、冬の嵐となりそうです。

【今季最強クラスの寒気】3時間ごとの雪と雨の予想シミュレーション

“最強クラスの寒気”3連休は冬の嵐に

あす10日（土）は大陸から低気圧と前線が近づく予想で、この低気圧と前線が通過するタイミングで大雨や暴風となるでしょう。また、低気圧や前線が大陸から黄砂を運んでくる可能性がありますので、呼吸器や循環器に疾患のある方などは注意が必要です。



そして、あさって11日（日）にかけて、低気圧が急速に発達し、日本付近は強い冬型の気圧配置となって、今シーズン最強クラスの寒気が流れ込む見通しです。





雨や雪と風の予想

3連休最終日の12日（月）も冬型が続く予想で、大雪や猛吹雪となる所がありそうです。立ち往生や停電などが発生するおそれがあり、鉄道や空の便など、交通機関が大きく乱れるおそれもあります。引き続き最新の気象情報と交通情報をご確認ください。

10日（土）午後は、日本海側で雨の範囲が広がり、激しい雨や雷雨となるおそれがあります。風も強く横殴りの雨となりそうです。



11日（日）は日本海側の広い範囲で雪が降るでしょう。北陸や東北を中心に平地も含めて風が強く猛吹雪となりそうです。九州や四国の太平洋側にも雪雲が流れ込み、山沿いで雪が積もるおそれがあります。



12日（月）は次第に雪の範囲は狭くなりますが、北陸〜北海道では雪が続きそうです。

あす（10日）の全国天気

日本海側は天気が下り坂へと向かうでしょう。東北の日本海側は朝から雨や雪が降りやすく、北海道も午後は広い範囲で雪や雨が降りそうです。北陸から山陰にかけても、夕方以降は雨が降りやすくなるでしょう。関東から西の太平洋側は晴れる所が多い見込みですが、夜はにわか雨の可能性があります。

予想気温（最低・最高）

朝の最低気温は0℃前後の所が多く、厳しい冷え込みとなりそうです。北海道の各地や盛岡、長野、名古屋では氷点下となるでしょう。昼間は気温が上がる見込みで、北海道から九州にかけて、最高気温は3月並みの所が多くなりそうです。

あす10日（土）の各地の予想最高気温

札幌 ：4℃ 釧路 ：3℃

青森 ：8℃ 盛岡 ：5℃

仙台 ：11℃ 新潟 ：11℃

長野 ：9℃ 金沢 ：13℃

名古屋：12℃ 東京 ：14℃

大阪 ：15℃ 岡山 ：15℃

広島 ：14℃ 松江 ：13℃

高知 ：17℃ 福岡 ：15℃

鹿児島：17℃ 那覇 ：21℃

風と波の予想

【風の予想】

▼10日（土）に予想される最大風速（最大瞬間風速）

北陸地方 ：23メートル（35メートル）

中国地方 ：23メートル（35メートル）

九州北部地方：20メートル（30メートル）



▼11日（日）に予想される最大風速（最大瞬間風速）

北海道地方 ：20メートル（35メートル）

東北地方 ：23メートル（35メートル）

北陸地方 ：23メートル（35メートル）

中国地方 ：23メートル（35メートル）

九州北部地方：20メートル（30メートル）



その後も12日（月）頃にかけて、非常に強い風が吹き、暴風雪となる所がある見込みです。



【波の予想】

▼10日（土）に予想される波の高さ

東北地方 ：6メートル

北陸地方 ：6メートル

中国地方 ：6メートル



▼11日（日）に予想される波の高さ

北海道地方：6メートル

東北地方 ：6メートル

北陸地方 ：7メートル

近畿地方 ：6メートル

中国地方 ：6メートル



その後も12日（月）頃にかけて、大しけとなる所がある見込みです。

雪の予想

【雪の予想】予想される24時間降雪量（多い所）

▼10日（土）18時〜11日（日）18時

北海道地方 ：30センチ

東北地方 ：100センチ

関東甲信地方：40センチ

北陸地方 ：50センチ

近畿地方 ：40センチ

中国地方 ：50センチ

四国地方 ：20センチ

九州北部地方：30センチ



▼その後、11日（日）18時〜12日（月）18時

北海道地方 ：50センチ

東北地方 ：100センチ

関東甲信地方：50センチ

北陸地方 ：70センチ

近畿地方 ：50センチ

中国地方 ：30センチ

四国地方 ：10センチ