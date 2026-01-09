1月8日、元TOKIOのメンバー・山口達也が自身のXを更新。免許を更新したことを報告し、話題となっている。

山口は、《運転免許再取得後、初めての更新。2時間の講習を受けます》と綴り、新たに発行された免許を手にした自撮りショットとともに、免許更新を報告した。

さらに、《「更新忘れからの失効」「飲酒運転による取消」のワードが出るたび“分かりやすい例、として山口達也の名前が上がるのではないかと勝手に心臓バクバクでしたが、山口のやの字も出ることなく終了》と、更新時の緊張した心境を吐露。最後には《生きた心地のしない2時間でした》と、笑いも交えての報告となった。

「山口さんは2011年、交通違反の取り締まりを受けた際に、運転免許証の失効に気づかず車を運転していたことが発覚。無免許運転をしたとして書類送検され、同日の夜緊急会見を行い謝罪しました。それだけではなく、2020年にはお酒を飲んでバイクを運転したとして道交法違反（酒気帯び運転）の罪で略式起訴。免許取り消し処分を受けたのです」（芸能ジャーナリスト）

その後、免許取り消しの期間の2年を過ぎた頃に免許を再取得していた山口。そこから初めての更新となった今回は、笑いも見せられるほどの“余裕”を見せた。

「2020年の飲酒運転をきっかけにアルコール依存症と診断された山口さん。その後、講演活動などを通じて自身の依存症について語ることをスタートさせました。2023年には、特定非営利活動法人ASKが主催する『オンライン・スペシャルトークイベント 〜アルコール依存症と飲酒運転〜』に出演。『いろいろな人と話をして、自分のことを話す。それが止め続ける、1つのポイント』と、講演会を続けることがアルコール依存をストップする一つの秘訣だと語っていました」（前出・芸能ジャーナリスト）

2023年3月には、『株式会社山口達也』を設立。以降、アルコール依存症の経験を伝える講演活動などの社会貢献活動が本格化した。現在は、年間100本もの講演会に足を運んでいるという。

「12月23日発売の『女性自身』によると、講演料を含めた年収は7000万円にのぼると推定されます。その後、自身のXで《カピバラ『おまえ、年収7000万らしいな』オレ『一体どんな計算で出した数字だよ』》と、カピバラに話しかけるような投稿で年収について言及。真相は定かではないものの、彼にとって講演活動が、アルコールと戦うための一つの道であることは間違いありません」（前出・芸能ジャーナリスト）

Xには、《安全運転を日々心がけてドライブを楽しんで下さい》《自分に厳しく生きてる顔ですね！》との声も集まっていた。ファンは更生できると信じている。