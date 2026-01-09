手相占いタレント・島田秀平（４８）の聞き捨てならない過去発言を、ホリプロ所属のフリーアナ・垣花正（５４）が９日、ＭＣを務める生情報番組「５時に夢中！」（ＴＯＫＹＯ ＭＸ）で暴露した。

「僕、大学生のころから姓名判断が趣味」という垣花は「島田秀平さん、『号泣』というお笑いグループやってましたからね、もともと」と説明。島田は１９９６年、幼なじみと「号泣」を結成し、ホリプロに所属。２００３年ホリプロコムへ移籍して０８年に一度解散したが、２０年に再結成している。

その流れで「『号泣』というのを『画数が悪いから、名前変えたら？』って言ったら（島田は）『僕は占い、信じません』つってましたから」と振り返った。

島田は０３年、仕事で知り合った占い師「原宿の母」から「アンタ見えるね」と言われ手ほどきを受け、手相占いの活動も始めた。垣花いわく、島田の「信じません」発言は「占い師になる前」のことだという。

垣花はこれに「言っていいんですか？」と慌てた元ＢｉＳＨのハシヤスメ・アツコの姓名判断も断行。ハシヤスメの芸名が「・」があるとないとでは全く変わり、あると「大凶なんですよ」と指摘。当のハシヤスメは「・」を考えてつけたという。「バランスを考えて…。画数は見てないです。いいなと思ったんでそのままにしました」。

姓名の間の「・」を取ると大吉だそうで「・」を入れるか入れないか最初こだわったいうハシヤスメに「大至急、公式のプロフィルからこれ（『・』）をなくす！」と助言した。

ついでに垣花は、ハシヤスメを逆手に取り、アツコの「アツ（熱）」の反対「白湯（サユ）」を取った新芸名「メインディッシュ・サユリ」も考案。これだと２９画の大吉で、木村拓哉や松田聖子らと同じ画数になると説明していた。