岐阜県白川村の世界遺産「白川郷」。年間約110万人の外国人観光客が訪れる、東海地方屈指の人気観光スポットです。

【写真を見る】観光バス運転手｢12月末頃から中国本土のツアー客ほとんど乗せていない｣ “渡航自粛”の影響は…岐阜の人気観光地 世界遺産･白川郷

（香港から）

「雪が見たくて来ました。白川郷は日本でも有名な場所なので」



（インドネシアから）

「私の国はとても暑いので、雪は一度も見たことがありませんでした。とても美しいです」



特にいまは美しい雪景色を求めて、多くの外国人観光客を引き寄せています。

去年は中国本土からの観光客が大勢 「春節の連休で来た」

さらに中華圏の旧正月「春節」の連休にあわせて、中国本土からの観光客も例年増加し、去年も大勢訪れていました。





「先月末頃から中国本土からのツアー客は、ほとんど乗せていない」

（中国から 去年1月）「春節の連休で来たよ」「景色が素晴らしいし合掌造りはとても興味深いです」1月と2月は、日本人には「閑散期」で白川郷を訪れる人が減りますが、外国人は逆に1年で最も訪れる人が多い時期に。

中国の渡航自粛要請の影響は、広がっているのでしょうか。



バス駐車場に行ってみると、台湾や韓国などからの団体ツアーは目立ちますが、取材した時間帯に中国本土からのツアー客の姿は確認できませんでした。話を聞いた観光バスの運転手は「先月末ごろから中国本土からのツアー客は、ほとんど乗せていない」とのこと。

中国人以外の観光客が増加

人気の観光スポット「和田家」で話を聞くと…



（和田家・和田正人さん）

「中国のお客さん頼みの観光をしているつもりはないので、その分ほかの地域のお客さんをお迎えしていけば大丈夫なのでは」



中国人以外の観光客が増えているため、いまのところ影響はないと話します。

土産物店はどう感じる？

土産物店では…



（土産物店の店主）

「春節になると（中国人観光客が）いっぱい来るイメージがあったが（情勢などに）もし何か変化があったら中国の人は少ないのかな」



ことしの「春節」に伴う大型連休は2月15日～23日。現時点での影響は少なくても、心配はぬぐい去れません。