yosugala、アニメ『闇芝居』エンディングテーマ「マスカレイドナイト」リリース決定
yosugalaの新曲「マスカレイドナイト」が、2026年1月11日からテレ東にて放送開始するホラーアニメ『闇芝居 十六期』エンディンテーマに起用されることは既報のとおり。同楽曲が1月13日にデジタルリリースされることが決定した。
『闇芝居』とは身の回りの怪奇な都市伝説をテーマに、現代では珍しくなった“紙芝居”をデジタル表現で見せる昭和レトロな雰囲気満載の新感覚ホラーショートアニメシリーズだ。2013年7月、“深夜のテレ東で突然はじまる紙芝居ホラー”として反響を呼んだ同アニメは、以来、毎回異なるテーマで期を重ね、2025年7月には “残”の一文字から想起されるエピソードで綴る十五期が放送された。そして2026年1月、“結”にまつわる都市伝説『闇芝居 十六期』の放送が決定している。
また、1月17日にEX THEATER ROPPONGIにて開催される＜Major Debut Release Party＞にて新曲「マスカレイドナイト」を初披露することも明らかとなった。
■メジャー2ndデジタルシングル「マスカレイドナイト」
2026年1月13日(火)配信開始
配信リンク：https://tf.lnk.to/masuqueradenight
■Major 1st EP『No Border』
2026年3月18日(水)発売
予約/購入リンク：https://TF.lnk.to/NoBorder_CD
【初回生産限定盤】TFCC-89804 \3,000
【黒坂未来盤】TFCC-89805 \1,500
【君島凪盤】TFCC-89806 \1,500
【汐見まとい盤】TFCC-89807 \1,500
【未白ちあ盤】TFCC-89808 \1,500
【通常盤】TFCC-89809 \1,500
●店舗別特典・購入者特典
下記ショップにて、ご予約・ご購入の方に先着でオリジナル特典をプレゼント。特典は数がなくなり次第終了となります。
・Amazon.co.jp：メガジャケ
・楽天ブックス：メンバー別ランダム缶バッジ
・セブンネットショッピング：メンバー別ランダムL判ブロマイド
・yosugala応援ショップ：複製コメント入りポストカード
※上記オリジナル特典対象店舗は対象外となります。
※応援店対象店舗は後日店名掲載いたします。
※特典の内容はショップ毎に異なります。
※イベント・ライブ会場等でのご購入分には下記特典が付きませんので、予めご了承ください。
※一部対象外の店舗もございますので、特典の有無に関するお問い合わせは直接各店へご確認下さい。
■CD予約者対象特典会
●＜yosugala単独「今日は袴！」＞
1月10日(土) 東京・渋谷WWW
open16:45 / start17:30
●＜yosugala Major Debut Release Party＞
1月17日(土) 東京・EX THEATER ROPPONGI
open16:00 / start17:00
・初回生産限定盤1枚ご予約で「特典会参加券」2枚付与
・通常盤および各メンバー盤1枚ご予約で「特典会参加券」1枚付与
※イベント時にご予約いただきました分は、店頭特典の付与はございませんので予めご了承ください。
※ご予約後の商品のキャンセル・返金は一切お受けできませんのでご了承ください。商品不備の場合は、確認後良品と交換させていただきます。
▼特典会内容
特典券1枚：お見送り会
特典券2枚：お好きなメンバーとのツーショット撮影会 (スマホ・携帯のみ)
特典券4枚：メンバー全員との囲み撮影会(ワイドチェキのみ/サインなし)
※その他詳細はオフィシャルHPをご確認ください。
■＜yosugala Major Debut Release Party＞
2026年1月17日(土) 東京・EX THEATER ROPPONGI
open16:00 / start17:00
（問）サンライズプロモーション東京 0570-00-3337
■＜yosugala FANCLUB LIVE TOUR 2026＞
3月14日(土) 愛知・NAGOYA CLUB QUATTRO
open16:00 / start17:00
3月15日(日) 大阪・UMEDA CLUB QUATTRO
open16:00 / start17:00
3月29日(日) 東京・恵比寿LIQUIDROOM
open16:00 / start17:00
（問）Edenhall Inc. info@edenhall-inc.com
