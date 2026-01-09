yosugalaの新曲「マスカレイドナイト」が、2026年1月11日からテレ東にて放送開始するホラーアニメ『闇芝居 十六期』エンディンテーマに起用されることは既報のとおり。同楽曲が1月13日にデジタルリリースされることが決定した。

『闇芝居』とは身の回りの怪奇な都市伝説をテーマに、現代では珍しくなった“紙芝居”をデジタル表現で見せる昭和レトロな雰囲気満載の新感覚ホラーショートアニメシリーズだ。2013年7月、“深夜のテレ東で突然はじまる紙芝居ホラー”として反響を呼んだ同アニメは、以来、毎回異なるテーマで期を重ね、2025年7月には “残”の一文字から想起されるエピソードで綴る十五期が放送された。そして2026年1月、“結”にまつわる都市伝説『闇芝居 十六期』の放送が決定している。

また、1月17日にEX THEATER ROPPONGIにて開催される＜Major Debut Release Party＞にて新曲「マスカレイドナイト」を初披露することも明らかとなった。

■Major 1st EP『No Border』

2026年3月18日(水)発売

予約/購入リンク：https://TF.lnk.to/NoBorder_CD

【初回生産限定盤】TFCC-89804 \3,000

【黒坂未来盤】TFCC-89805 \1,500

【君島凪盤】TFCC-89806 \1,500

【汐見まとい盤】TFCC-89807 \1,500

【未白ちあ盤】TFCC-89808 \1,500

【通常盤】TFCC-89809 \1,500

●店舗別特典・購入者特典

下記ショップにて、ご予約・ご購入の方に先着でオリジナル特典をプレゼント。特典は数がなくなり次第終了となります。

・Amazon.co.jp：メガジャケ

・楽天ブックス：メンバー別ランダム缶バッジ

・セブンネットショッピング：メンバー別ランダムL判ブロマイド

・yosugala応援ショップ：複製コメント入りポストカード

※上記オリジナル特典対象店舗は対象外となります。

※応援店対象店舗は後日店名掲載いたします。

※特典の内容はショップ毎に異なります。

※イベント・ライブ会場等でのご購入分には下記特典が付きませんので、予めご了承ください。

※一部対象外の店舗もございますので、特典の有無に関するお問い合わせは直接各店へご確認下さい。

■CD予約者対象特典会

●＜yosugala単独「今日は袴！」＞

1月10日(土) 東京・渋谷WWW

open16:45 / start17:30

●＜yosugala Major Debut Release Party＞

1月17日(土) 東京・EX THEATER ROPPONGI

open16:00 / start17:00

・初回生産限定盤1枚ご予約で「特典会参加券」2枚付与

・通常盤および各メンバー盤1枚ご予約で「特典会参加券」1枚付与

※イベント時にご予約いただきました分は、店頭特典の付与はございませんので予めご了承ください。

※ご予約後の商品のキャンセル・返金は一切お受けできませんのでご了承ください。商品不備の場合は、確認後良品と交換させていただきます。

▼特典会内容

特典券1枚：お見送り会

特典券2枚：お好きなメンバーとのツーショット撮影会 (スマホ・携帯のみ)

特典券4枚：メンバー全員との囲み撮影会(ワイドチェキのみ/サインなし)

※その他詳細はオフィシャルHPをご確認ください。

■＜yosugala Major Debut Release Party＞

2026年1月17日(土) 東京・EX THEATER ROPPONGI

open16:00 / start17:00

（問）サンライズプロモーション東京 0570-00-3337

■＜yosugala FANCLUB LIVE TOUR 2026＞

3月14日(土) 愛知・NAGOYA CLUB QUATTRO

open16:00 / start17:00

3月15日(日) 大阪・UMEDA CLUB QUATTRO

open16:00 / start17:00

3月29日(日) 東京・恵比寿LIQUIDROOM

open16:00 / start17:00

（問）Edenhall Inc. info@edenhall-inc.com

