ホロライブ・猫又おかゆ、親知らず抜歯を生声で報告 かわいすぎる“ふにゃふにゃ”ボイスにファンはメロメロ
「ホロライブ」所属のVTuber・猫又おかゆさんが9日までにエックスを更新。かわいすぎる声で親知らずの抜歯を報告し、ファンを虜にしている。
【動画】猫又おかゆさんのかわいすぎる“ふにゃふにゃ”ボイス
おかゆさんは、先日から親知らずの治療をしていることをエックスや自身のチャンネルで明かしており、今回の投稿では「親知らず編 これにて完−−」と抜歯の完了を報告した。また、この投稿にはおかゆさんのボイス動画も添付されており、抜歯直後と思われる彼女が「最後のおやしやずを抜きおわいまひた。いひゃい」と、ふにゃふにゃな声で喋る様子が収められている。
ちなみに、おかゆさんのエックスサブアカウントでは抜歯時のレポートが投稿されており、そのときの様子を「前回よりも抜きにくい歯だったのかぐりぐりの回数がメチャ多かった」と語っている。
おかゆさんのふにゃふにゃボイスを聞いたファンからは「よく頑張ったねー！えらい！」「ごめん、かわいいしか出てこなかった」「お疲れ様！かわいい！」「ふにゃふにゃなおかゆんかわいいw」「もきゅもきゅ喋っててかわいい」などの反響が集まった。
引用：「猫又おかゆ」エックス（＠nekomataokayu）
