土岐麻子が4月16日、韓国・ソウルのNaru Art Center Grand Theaterにて＜TOKI ASAKO LIVE IN KOREA 2026＞を開催することが決定した。土岐麻子が韓国で単独公演を行うのは2007年以来、実に19年ぶりとなる。

土岐麻子は2004年に韓国のレーベルからアルバムを発売。また、プライベートではここ数年でK-POPに傾倒し、その魅力を掘り下げるコラムを連載するなどK-POPへの愛が深いことでも知られている。

1日限りの韓国単独公演のメンバーは、高木大丈夫(ギター)と西原史織(ヴァイオリン)を迎えたアコースティックトリオ編成。チケットは予約サイトNOL Worldにて。

■＜TOKI ASAKO LIVE IN KOREA 2026＞

4月16日(木) 韓国・ソウル Naru Art Center Grand Theater

open19:00 / start19:30

▼広津文化芸術会館 ナルアートセンター

地下鉄2号線コンデイック駅5番出口から徒歩6分

地下鉄7号線コンデイック駅4番出口から徒歩7分

https://www.naruart.or.kr

▼チケット ※全席指定席

R席 99,000ワォン

S席 77,000ワォン

視界制限席 66,000ワォン

※未就学児入場不可

受付(NOL World)：https://triple.global

主催：Jinurock Entertainment

（問）82-2-337-3103(日本語可能) / jinurock2@naver.com(日本語可能)

