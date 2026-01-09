Aぇ! group、2ndアルバム『Runway』よりリード曲「Again」MVティザー映像公開。アルバム収録内容解禁も
Aぇ! groupが、2月25日に発売する2ndアルバム『Runway』より、リード曲「Again」のティザー映像を公開した。
雲ひとつない真っ青な空を飛行する機体を、「さぁ 一歩踏み出そう 嵐の中を今Take off」と決意に満ちた表情で見上げるメンバーの姿が印象的で、新たなステージへと踏み出す彼らの覚悟が凝縮された映像になっているという。
さらに、アルバムの収録楽曲およびBlu-ray / DVDの収録内容も明らかになった。初回限定盤Aには、リード曲「Again」のMV＆メイキングに加え、「Fashion Killa♡」のMV＆メイキングを収録している。初回限定盤Bには、ファン必携とも言える特別な映像コンテンツを収録。寒い季節にぴったりなラブソング「Can’t Stop Lovin’」をテーマに、メンバーそれぞれの自然体な魅力を引き出した“彼女目線”の映像企画「Can’t Stop Aぇ! デート」を収めている。4人それぞれ異なるシチュエーションの中でここでしか見ることのできない内容になっているという。さらに、「Can’t Stop Lovin’」のMVに加え、アルバム『Runway』の世界観が形作られていく過程を追ったアートワーク撮影のビハインド映像も収録。
なおAぇ! groupは、3月から全国8都市30公演を巡るアリーナツアー＜Aぇ! group LIVE TOUR 2026 Runway＞の開催も決定している。
◾️アルバム『Runway』
2026年2月25日（水）発売
予約：https://lnk.to/Ae_Runway
▼形態
初回限定盤A
【CD+Blu-ray】 UPCA-9022/4,290円（税込）
【CD+DVD】 UPCA-9023/4,290円（税込）
初回限定盤B
【CD+Blu-ray】 UPCA-9024/4,290円（税込）
【CD+DVD】 UPCA-9025/4,290円（税込）
通常盤
【CD】 UPCA-1002/3,520円（税込）
▼収録内容
【CD】
・収録内容は[初回限定盤A][初回限定盤B][通常盤]共通
.Again
2.UP-DOWN TOWN
3.be together
4.青春讃歌
5.JACKPOT
6.哀結び
7.Fashion Killa♡
8.Can’t Stop Lovin’
9.僕の一番弱いところ
10.BURNNN!
11.Aぇ☆BEAT
12.rAy
【Blu-ray / DVD】
[初回限定盤A]
「Again」 Music Video
「Again」Music Video Making
「Fashion Killa♡」Music Video
「Fashion Killa♡」Music Video Making
[初回限定盤B]
「Can’t Stop Aぇ! デート」
「Can’t Stop Lovin’」Music Video
Behind The Scenes of 「Runway」
▼特典情報
詳細：https://www.universal-music.co.jp/aegroup/news/2025-12-19/
◆早期予約特典：フレークステッカーセット（メンバーソロ4種）
・オンラインショップ：〜12月26日（金）12:00
・実店舗：〜12月26日（金）閉店時
※対象商品1枚のご予約に対して、1点の早期予約特典「フレークステッカーセット（メンバーソロ4種）」を商品お渡し時に差し上げます。
※本施策対象商品は【予約キャンセル不可／全額前金】のみでの受付となります。
※【通常特典（形態別）】は対象外となります。ダブル特典ではございません。
※店舗やＥＣサイトによって受付の開始が遅れたり、終了時の時間が早まる場合がございます。
◆通常特典（形態別）
[初回限定盤A（Blu-ray/DVD共通）]
・Runwayボーディングパス風カード
※スマホサイズ
[初回限定盤B（Blu-ray/DVD共通）]
・Runwayアンブレラチャーム
※傘に取り付けられるオリジナル・アンブレラマーカー
[通常盤（CD）]
・証明写真風フォトシート（全4種）
※全4種となる絵柄は、購入店舗/ECごとに異なります。各絵柄の対象店舗は下記となります。
※それぞれ[１シートに各メンバー1種/全メンバー]のプリントです。
・証明写真風フォトシート【ちょいワル】ver.
HMV全店（HMV&BOOKS online含む / 一部店舗除く）
Amazon.co.jp
山野楽器
・証明写真風フォトシート【おもろ】ver.
TOWER RECORDS（オンライン含む/一部店舗除く）
WonderGOO / 新星堂（一部店舗除く）及び 新星堂 WonderGOOオンライン
・証明写真風フォトシート【マジメ】ver.
UNIVERSAL MUSIC STORE
セブンネットショッピング
TSUTAYA RECORDS(一部店舗除く)
・証明写真風フォトシート【ええがな】ver.
楽天ブックス
Neowing/CD JAPAN
その他全国CDショップ/EC
受付期間：2025年月12月19日（金）〜先着でなくなり次第終了
※対象商品1枚のご予約に対して、形態別特典1点を差し上げます。
※早期予約特典は対象外となります。ダブル特典ではございません。
※早期予約特典のカートとは異なりますので、ご予約時にご注意ください。
※特典は先着でのお渡しとなり、なくなり次第に終了となります。
※ライブ会場他、一部、特典付与対象外の販売もございます。
◾️＜Aぇ! group LIVE TOUR 2026 Runway＞
[愛知] Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）Aホール
2026年3月7日（土）18:00開演
2026年3月8日（日）12:30開演/17:00開演
[福岡] マリンメッセ福岡A館
2026年3月13日（金）17:00開演
2026年3月14日（土）18:00開演
2026年3月15日（日）12:30開演/17:00開演
[宮城] セキスイハイムスーパーアリーナ
2026年3月28日（土）18:00開演
2026年3月29日（日）12:30開演/17:00開演
[新潟] 朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター
2026年4月25日（土）18:00開演
2026年4月26日（日）12:30開演/17:00開演
[大阪] 大阪城ホール
2026年5月1日（金）18:00開演
2026年5月2日（土）13:30開演/18:00開演
2026年5月3日（日・祝） 12:30開演/17:00開演
[北海道] 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ
2026年5月30日（土）18:00開演
2026年5月31日（日）12:30開演/17:00開演
[神奈川] 横浜アリーナ
2026年7月4日（土）18:00開演
2026年7月5日（日）12:30開演/17:00開演
2026年7月6日（月）18:00開演
2026年7月7日（火）12:30開演/17:00開演
[静岡] エコパアリーナ
2026年7月11日（土）18:00開演
2026年7月12日（日）12:30開演/17:00開演
