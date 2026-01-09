松田龍平、高橋ひかるらに座長ぶりを褒められ恐縮「うれしいやら恥ずかしいやら」
俳優の松田龍平が9日、都内で開催されたドラマ『探偵さん、リュック開いてますよ』制作発表記者会見に、共演の高橋ひかる、大倉孝二、水澤紳吾、片山友希、光石研と共に出席。共演者に褒められ、恐縮する場面があった。
【写真】探偵兼発明家の一ノ瀬洋輔を演じる松田龍平
本作は、テレビ朝日ドラマ初主演の松田が企画から参加し、脚本・監督の沖田修一とのタッグで生まれたほっこりミステリー。小さな田舎町・西ヶ谷温泉を舞台に、探偵兼発明家の一ノ瀬洋輔（松田）が、次々と舞い込むヘンテコな依頼を奇想天外な方法でゆる〜く解決していく。
企画段階から参加した松田は、本作の独特の世界観について「僕が探偵なんですけど、あまり走ったりアクションしたりしたくない、というところから始まって…」と打ち明け「簡単に犯人を捕まえて、あとはダラダラだべっていたいな、という気持ちから。それを（監督の）沖田（修一）さんに丸投げして作っていただいた」と説明。松田は「本当に世界が広がって。どこまで行くんだ、ってくらい。僕も本を読んで『大丈夫なんですかね？ ちゃんと撮れるんですかね？』って」と明かし「現場に来る役者さんがみんな口を揃えて『何このドラマ？ 意味わかんないんだけど』って（笑）」と笑った。
松田の座長ぶりについて聞かれた高橋は「松田さんとご一緒のシーンがあまりなくて緊張していたんですよ」と口にし「ご一緒して、スパンが空いて久しぶりにご一緒する。毎回初めての気持ちでご一緒していました」とコメント。その上で「自然とこっちの肩の力が抜けるような。ふわふわしてる、雲みたいな。いつ会ってもテンション感が変わらない、凪のような方」と語った。
さらに高橋は「でもすごくおもしろい方で！」とも告白。「ご一緒したときはゲームの話をしていました。軽快なトークで、すごい楽しいお話をしてくださって、素敵な座長でした」とほほ笑んだ。
他の出演者からも絶賛された松田は「うれしいやら恥ずかしいやら…すみません、って感じで…」と照れ笑い。松田は「今回は僕が企画というか、一番はじめに声を上げさせていただいたので、そういう意味でも今までとは違うプレッシャーというか。しっかりしないとな、という気持ちが余計にありました」と話し「僕にとってはありがたい経験。もっと早い段階でこの気持ちが大事だと気づかなきゃいけなかったなって…」と反省した。キャスト陣からは笑いが起こり、大倉は「反省やめて（笑）」とツッコミ。松田は「やれることはそんなにないんですけど、自分なりにいろいろと違う視点から見てみたり、努力が必要だなって。2026年がんばりたいと思います」と意気込んだ。
金曜ナイトドラマ『探偵さん、リュック開いてますよ』は、テレビ朝日系にて毎週金曜23時15分放送（一部地域を除く）。
※高橋ひかるの「高」は「はしごだか」が正式表記。
【写真】探偵兼発明家の一ノ瀬洋輔を演じる松田龍平
本作は、テレビ朝日ドラマ初主演の松田が企画から参加し、脚本・監督の沖田修一とのタッグで生まれたほっこりミステリー。小さな田舎町・西ヶ谷温泉を舞台に、探偵兼発明家の一ノ瀬洋輔（松田）が、次々と舞い込むヘンテコな依頼を奇想天外な方法でゆる〜く解決していく。
松田の座長ぶりについて聞かれた高橋は「松田さんとご一緒のシーンがあまりなくて緊張していたんですよ」と口にし「ご一緒して、スパンが空いて久しぶりにご一緒する。毎回初めての気持ちでご一緒していました」とコメント。その上で「自然とこっちの肩の力が抜けるような。ふわふわしてる、雲みたいな。いつ会ってもテンション感が変わらない、凪のような方」と語った。
さらに高橋は「でもすごくおもしろい方で！」とも告白。「ご一緒したときはゲームの話をしていました。軽快なトークで、すごい楽しいお話をしてくださって、素敵な座長でした」とほほ笑んだ。
他の出演者からも絶賛された松田は「うれしいやら恥ずかしいやら…すみません、って感じで…」と照れ笑い。松田は「今回は僕が企画というか、一番はじめに声を上げさせていただいたので、そういう意味でも今までとは違うプレッシャーというか。しっかりしないとな、という気持ちが余計にありました」と話し「僕にとってはありがたい経験。もっと早い段階でこの気持ちが大事だと気づかなきゃいけなかったなって…」と反省した。キャスト陣からは笑いが起こり、大倉は「反省やめて（笑）」とツッコミ。松田は「やれることはそんなにないんですけど、自分なりにいろいろと違う視点から見てみたり、努力が必要だなって。2026年がんばりたいと思います」と意気込んだ。
金曜ナイトドラマ『探偵さん、リュック開いてますよ』は、テレビ朝日系にて毎週金曜23時15分放送（一部地域を除く）。
※高橋ひかるの「高」は「はしごだか」が正式表記。