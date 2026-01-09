meiyoが、meiyo研究所の第1弾アーティストが水曜日のカンパネラ・詩羽に決定し、「アイエナラエ feat. 詩羽」を1月16日に配信することを発表した。

本楽曲は、ひねくれつつもキャッチーなメロディーと、meiyoの愛する音楽へのリスペクトと自己愛が散りばめれた歌詞が光るPOPロックチューンになっているという。meiyoの敬愛するミュージシャン、元相対性理論/進行方向別通行区分の真部脩一（共同編曲）と西浦謙助、元赤い公園の藤本ひかりが参加している。

詩羽

meiyo研究所とは、音楽家・meiyoがリスペクトするアーティストの方々とコラボレーションし、これまでにない化学変化を生み出していく場所。meiyo＝教授、として他の研究所の教授をゲストアーティストとしてお呼び立てして、ともに研究し、実験し、生まれた音楽を世に発表していくもの。

コラボ解禁に合わせて、「アイエナラエ feat. 詩羽」の音源の一部が聴ける動画も各SNSにて公開している。

◆ ◆ ◆

◾️meiy コメント

詩羽教授

大変お世話になっております。

この度meiyo研究所を発足しました、教授のmeiyoと申します。

ご無沙汰しております。

早速で恐縮ですが、この度meiyo研究所にて新しい楽曲が生まれました。この楽曲をより良いものにするための研究が水面下で進められていく中、詩羽教授による歌唱が本研究の成功に不可欠であることが判明いたしました。

人生において、しばしば「前へならえ」という言葉が用いられますが、その一方で、自身の信念を貫き、他者から傷つけられても傷つけず、真摯な姿勢で生きる詩羽教授の姿は、多くの人々に勇気と希望を与え、より良い未来への期待を抱かせてくれるものと存じます。

このような詩羽教授のイメージを想起させる「愛へならえ」というテーマの楽曲が生まれました。

この楽曲は詩羽教授に歌ってもらうため、共に歌うため、そのために生まれたものであると確信しています。

ご多忙中とは存じますが、ご検討のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。

meiyo研究所教授 meiyo

◆ ◆ ◆

◾️＜meiyo FES（仮）＞ 2026年9月25日（金）東京キネマ倶楽部

OPEN 18:00 / START 19:00 ▼オフィシャル2次先行

期間：〜2026年1月12日（月・祝）23:59

受付URL：https://eplus.jp/meiyo/