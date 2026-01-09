CIGARS SODAが、2月18日に発売するデビューアルバム『CIGARS•SODA』のジャケット写真と収録内容を解禁した。

本作は、既にライブで披露されている楽曲のほか、新たに書き下ろした楽曲も含まれた全13曲が収録されている。

ジャケット写真

さらに、『CIGARS•SODA』発売を記念して3月13日19時より、タワーレコード新宿店にてCDを購入した人を対象としたサイン会の開催が決定した。購入したCDに、メンバー全員からサインをもらえるスペシャルイベントとなっている。リリースイベントはこの1回のみなのでぜひ参加してほしい。

現在、デビューアルバム『CIGARS•SODA』から「欠片」が先行配信中だ。

◾️アルバム『CIGARS•SODA』

発売日：2026年2月18日（水） KICS-4212／￥3,300（税込）

詳細：https://kings-rock.jp/release/kics-4212 ▼収録内容

01.DANCING DOLL

02.ステディドライバー

03.ハウリングスカイ

04.欠片

05.最果ての月

06.枯葉の音

07.小さな恋人

08.宙流

09.白い坂道

10.ギタービークル

11.Jackson piggy

12.“Rosie”

13.re：lonely ▼購入者特典 ※対象店舗は後日発表

ジャケットデザインステッカー ▼先行配信中「欠片」

https://king-records.lnk.to/cigars_soda_kakera_pre ▼リリースイベント

2026年3月13日（金）19:00〜

タワーレコード新宿店 店内イベントスペース

https://www.kingrecords.co.jp/cs/t/t16659/