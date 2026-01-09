ベーシスト・戸城憲夫が新たに立ち上げたロックバンド・CIGARS SODA、デビューアルバムジャケ写＆詳細解禁
CIGARS SODAが、2月18日に発売するデビューアルバム『CIGARS•SODA』のジャケット写真と収録内容を解禁した。
本作は、既にライブで披露されている楽曲のほか、新たに書き下ろした楽曲も含まれた全13曲が収録されている。
さらに、『CIGARS•SODA』発売を記念して3月13日19時より、タワーレコード新宿店にてCDを購入した人を対象としたサイン会の開催が決定した。購入したCDに、メンバー全員からサインをもらえるスペシャルイベントとなっている。リリースイベントはこの1回のみなのでぜひ参加してほしい。
現在、デビューアルバム『CIGARS•SODA』から「欠片」が先行配信中だ。
◾️アルバム『CIGARS•SODA』
発売日：2026年2月18日（水）
KICS-4212／￥3,300（税込）
詳細：https://kings-rock.jp/release/kics-4212
▼収録内容
01.DANCING DOLL
02.ステディドライバー
03.ハウリングスカイ
04.欠片
05.最果ての月
06.枯葉の音
07.小さな恋人
08.宙流
09.白い坂道
10.ギタービークル
11.Jackson piggy
12.“Rosie”
13.re：lonely
▼購入者特典 ※対象店舗は後日発表
ジャケットデザインステッカー
▼先行配信中「欠片」
https://king-records.lnk.to/cigars_soda_kakera_pre
▼リリースイベント
2026年3月13日（金）19:00〜
タワーレコード新宿店 店内イベントスペース
https://www.kingrecords.co.jp/cs/t/t16659/
