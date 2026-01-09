日本野球機構（ＮＰＢ）の新人選手研修会が９日、都内で行われ、１２球団のルーキーズら１１９人が受講した。阪神のドラフト１位・立石正広内野手（２２）＝創価大＝らが野球殿堂博物館の見学や、８項目の講義を通じて、プロとしての心構えを学んだ。

食い入るように見つめた。自然と、心が高ぶった。１２球団の新人による野球殿堂博物館の見学。阪神・立石のまぶたに焼き付いたのは、昨年６月３日に天国へ旅立った「ミスタープロ野球」こと長嶋茂雄さん（享年８９）の雄姿だった。

「自分たちの世代は、あまり詳しく知らなかったのですが、あの方なしでは語れないというぐらい、本当にいろんな功績を残した方だったので。ユニホームや実際に着たものが展示されていて、自分はすごく響くものがありました。あらためて、野球というスポーツの歴史を感じました」

走攻守３拍子そろうアマ球界最強打者。長嶋さんのように、バット１本で大観衆のファンを沸かせる資質は十分ある。「バッティングは自分の中で絶対的長所だと思っている。厳しい世界に入ったら、見失いかけることもあるかもしれないですが、そこだけは大切にしてやっていきたい」と静かに闘志を燃やした。

講師を務めた阪神ＯＢの能見篤史氏からも「将来クリーンアップを任される選手であるのは間違いない」とエールを送られた。「めちゃくちゃうれしいです。まずは、自分が持っているものを出したい」と立石。攻守に華のある選手を目指して。一歩一歩着実に、虎の主砲へ上り詰める。（加藤 弘士）