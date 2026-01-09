Ｊ３福島に加入した元日本代表ＦＷ三浦知良（５８）が９日、都内で会見し、プロ４１年目のシーズンに向けた抱負を語った。過去２シーズンはＪＦＬ鈴鹿でプレーし、Ｊリーグ復帰は２１年の横浜ＦＣ（Ｊ１）以来、５季ぶり。ダークグレーのスーツ姿で会見に臨んだカズは、移籍理由や新天地での意気込みをかかった、。

―移籍を決めた経緯、決断の理由

「（昨季まで）ＪＦＬにいて、チームが昇格しない限り、Ｊの舞台には戻れないだろうなと思っていた。その中でオファーをいただき、やはりＪでプレーしてみたいという気持ちが膨らんだ。福島の関係者のみなさんの熱い気持ちや、やっているサッカー、チームのコンセプト、練習環境が全てが他のチームよりも上回っていたと判断した」

―オファーを受けた状況は

「３年前、（当時関西１部の）おこしやす京都さんからオファーをいただいた。そのときに（現福島ＣＥＯの）小山さんと知り合って、連絡先を交換した。１０月下旬にショートメールが入っていた。福島でプレーしてもらえないかという文面があった。最初意味がわからなかった、本当に。これはオファーなのか、ゲストプレーヤーとか、何かあるのかなと本当にそう思った。疑っていた。でも、オファーでした」

―東日本大震災から３月で１５年。被災地でもある福島にどんなメッセージを？

「１５年前のチャリティーマッチのゴールでは、被災地の皆さんが喜んでくれ、勇気をいただいたという言葉をたくさんいただいた。あの時のゴールを振り返ることがあるが、自分自身にも印象に残る、思い出深いゴール。また新たなゴールを福島の皆さんと喜び合えたらいいなと思う」

―意気込み

「厳しい戦い、厳しい挑戦になると思う。これまでサッカー人生の中で、すごく楽しかったし、充実感はあった、今でもその楽しさ、充実感はあるが、プレーするということはやはり苦しいことがあるし、厳しいことがある。でも、そこがやりがいのある仕事かなと思う」