CHAQLA.、独自すぎる企画で注目を集めた生配信番組『CHAQLA.の部屋』復活。記念すべき初回放送は「メンバー自由研究」
CHAQLA.が、2026年1月15日19時より、MAVERICKチャンネルにて月一回の生配信番組『CHAQLA.の部屋』を始動させることを発表した。
本番組は、かつてCHAQLA.オフィシャルYouTubeチャンネルにて配信され、その破天荒な内容で話題を呼んだ伝説的番組の復活版である。「24時間耐久瞑想」など、バンドの枠を超えた独自すぎる企画で注目を集めたという番組が、満を持してMAVERICKチャンネルへと降臨する。記念すべき初回放送では、各メンバーが他のメンバーを独自の視点で徹底調査し、その生態を解明する「CHAQLA.メンバー自由研究」を発表するとのこと。
番組はYouTubeおよびニコニコ生放送にて同時配信される。番組後半には、ニコニコ生放送MAVERICKチャンネル会員だけが視聴できる有料限定パートも用意されている。
◆ ◆ ◆
◾️ANNIE A コメント
あのCHAQLA.の部屋がGrade upして帰ってきた！
毎月配信（予定）
開眼必須生放送バラエティ乞うご期待！
◆ ◆ ◆
◾️CHAQLA.の部屋 #1
配信日時：2026年1月15日（木）19:00〜
出演：CHAQLA.
▼配信リンク
ニコ生：https://live.nicovideo.jp/watch/lv349571301
※番組後半はニコ生 MAVERICKチャンネル会員限定放送となります。番組全編を視聴するには MAVERICKチャンネル会員登録をお願いいたします。
※チャンネル会員登録：https://ch.nicovideo.jp/maverickdci/join
■＜CHAQLA.第3周年ONEMAN 【3rdEYE ANNIVERSARY】＞
西開眼 2026年2月10日（火）神戸 太陽と虎 OPEN 18:00 / START 18:30
東開眼 2026年2月22日（日）Spotify O-NEST OPEN 17:30 / START 18:00
▼チケット
前売4,500円（税込）/ 当日券（5,000円／税込）
※スタンディング ※入場時ドリンク代別途必要
一般発売：2026年1月17日（土）10:00〜
詳細：https://www.chaqla.com/news/260210/
■＜CHAQLA.ONEMAN TOUR チャネリング＞
2026年1月17日（土） 仙台 LIVE HOUSE enn 3rd OPEN 17:00 / START 17:30
2026年1月31日（土） 東京 WWW X OPEN 16:45 / START 17:30
▼チケット
前売：4,500円（税込）
当日：5,000円（税込）※入場時ドリンク代別途必要
チケット発売中：https://eplus.jp/chaqla/
■＜CHAQLA.『覚命盤』リリース記念インストアイベント「覚命懇親会」＞
2026年1月17日（土）19:30頃〜 仙台 LIVE HOUSE enn ３rd
詳細：https://www.chaqla.com/news/kakumeban_info/
