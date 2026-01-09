CHAQLA.が、2026年1月15日19時より、MAVERICKチャンネルにて月一回の生配信番組『CHAQLA.の部屋』を始動させることを発表した。

本番組は、かつてCHAQLA.オフィシャルYouTubeチャンネルにて配信され、その破天荒な内容で話題を呼んだ伝説的番組の復活版である。「24時間耐久瞑想」など、バンドの枠を超えた独自すぎる企画で注目を集めたという番組が、満を持してMAVERICKチャンネルへと降臨する。記念すべき初回放送では、各メンバーが他のメンバーを独自の視点で徹底調査し、その生態を解明する「CHAQLA.メンバー自由研究」を発表するとのこと。

番組はYouTubeおよびニコニコ生放送にて同時配信される。番組後半には、ニコニコ生放送MAVERICKチャンネル会員だけが視聴できる有料限定パートも用意されている。

◆ ◆ ◆

◾️ANNIE A コメント

あのCHAQLA.の部屋がGrade upして帰ってきた！

毎月配信（予定）

開眼必須生放送バラエティ乞うご期待！

◆ ◆ ◆

■＜CHAQLA.第3周年ONEMAN 【3rdEYE ANNIVERSARY】＞ 西開眼 2026年2月10日（火）神戸 太陽と虎 OPEN 18:00 / START 18:30

東開眼 2026年2月22日（日）Spotify O-NEST OPEN 17:30 / START 18:00 ▼チケット

前売4,500円（税込）/ 当日券（5,000円／税込）

※スタンディング ※入場時ドリンク代別途必要

一般発売：2026年1月17日（土）10:00〜 詳細：https://www.chaqla.com/news/260210/

■＜CHAQLA.ONEMAN TOUR チャネリング＞ 2026年1月17日（土） 仙台 LIVE HOUSE enn 3rd OPEN 17:00 / START 17:30

2026年1月31日（土） 東京 WWW X OPEN 16:45 / START 17:30 ▼チケット

前売：4,500円（税込）

当日：5,000円（税込）※入場時ドリンク代別途必要

チケット発売中：https://eplus.jp/chaqla/

■＜CHAQLA.『覚命盤』リリース記念インストアイベント「覚命懇親会」＞ 2026年1月17日（土）19:30頃〜 仙台 LIVE HOUSE enn ３rd

詳細：https://www.chaqla.com/news/kakumeban_info/