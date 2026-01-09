「スニーカーだと寒い」って日に！【ワークマン】冬の相棒♡「優秀ブーツ」

足元から冷える季節、いつものスニーカーでは心もとないと感じることも。そんな時に頼れるのが、防寒性を備えた【ワークマン】のブーツです。機能性優秀なうえに、見た目は今っぽく仕上がるのが嬉しいポイント。冬の相棒に迎えれば、もっとおでかけを楽しめそうです。

蓄熱 & 発熱機能で真冬のお出かけも安心

【ワークマン】「防寒ブーツ ケベックショート」\2,500（税込）

赤外線を吸収し、蓄熱する「LITHERMO®（ライトサーモ）」素材を採用した防寒ブーツ。もこもこな見た目とボリュームのあるソールで、足元に冬らしい存在感をプラスしてくれる一足です。表面は耐久撥水加工が施されていて、どんな天候の日でも頼りになりそう。合わせやすいショート丈にさっと脱ぎ履きしやすい面ファスナー仕様で、デイリー使いしやすいのも魅力です。

撥水 & 防水機能付きでおしゃれなレインブーツ

【ワークマン】「ムートン風防寒レインブーツ」\2,900（税込）

レインブーツとは思えないおしゃれさが魅力の一足。撥水・防水機能付きなので、雨や雪の日でも足元を気にせず過ごせそう。内側はもこもこ素材であたたかそうだから、冷えやすい日のお出かけにも心強い存在に。さらに耐滑底になっていて、プチプラとは思えない安心感たっぷりの設計です。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

