テレビ朝日系で1982～83年に放送された特撮ドラマ「宇宙刑事ギャバン」でギャバンに変身する主人公・一条寺烈役を務めた俳優の大葉健二（70）の娘で女優の新葉（わかば）尚（25）が、9日までに自身のＸ（旧ツイッター）を更新。大葉が病気療養中であることを報告した。



【写真】懐かしい～ギャバンとミミー久々の再会！

新葉は5日のポストで「弟と父のお見舞いに行ってきました!!今年から新しい宇宙刑事シリーズが始まるよとも伝えてまいりました…!!!」と、2月15日から同局系で放送される新特撮ヒーローシリーズ「超宇宙刑事ギャバン インフィニティ」のスタートを伝えたことを明かした。



さらに「いつも私がお見舞いに行くとスヤスヤ寝てるんですけど、お話しし始めたらめっちゃくちゃ元気にお話し聞いてくれました…!!!さすが宇宙刑事パワ～元気になってね～」とつづった。



８日には「遅ればせながら 先日のポストにて父、大葉健二への沢山の応援メッセージ本当にありがとうございます 報告がてらに…と思ってポストしたものに皆さまからこんなに沢山のメッセージをいただけると思っていませんでした…東京に帰る前にもう一度お見舞いに行き皆さんからいただいたお言葉も伝えて参りました…‼」と、大葉に対して励ましの声が殺到したことを振り返った。



病状については「大葉本人の意思を尊重し家族で話し合った結果、細かく現状をお伝えすることができません…」と明かさなかった。「皆様にはご心配をおかけしているかと思いますが 本人も復帰のために精一杯リハビリなどに励んでおります。今後とも、大葉健二を愛し、応援してくださったら娘としてもとても嬉しいです よろしくお願いいたします!!!!」と呼びかけた。



新葉は「私自身も父に『早く復帰しなくては!!』と思ってもらえるような作品と役にもっとたくさん出会えるように精進して参ります…!!!!」と、活躍を誓った。



