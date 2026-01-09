ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡Ö¤°¤Ã¤È¤¯¤ë¤Ê¡×¡¡¥µ¥Ð¥ó¥Ê¡õ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡õ¥¿¥«¥¢¥ó¥É¥È¥·¡õ¥Ê¥¤¥Ä¡õ¥í¥Ã¥Á¤¬¥³¥ó¥Ó·ëÀ®ÈëÏÃ¸ì¤ë
¡¡¤¢¤¹10ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¥Æ¥ì¥Ó¡ØÄË²÷¡ªÌÀÀÐ²ÈÅÅ»ëÂæ¡Ù¡Ê¸å3¡§00¡Á¡¡¢¨´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡Ö°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤·ëÀ®ÈëÏÃ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢¼ÂÎÏÇÉ·Ý¿Í¤Î¥µ¥Ð¥ó¥Ê¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡¢¥¿¥«¥¢¥ó¥É¥È¥·¡¢¥Ê¥¤¥Ä¡¢¥í¥Ã¥Á¤Î·ëÀ®ÈëÏÃ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¡¡
¡¡M-1²¦¼Ô¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤Ï¡¢µÈÅÄ·É¤«¤é¾®¿ùÎµ°ì¤Ø¤Î¥é¥Ö¥³¡¼¥ë¤¬·ëÀ®¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡£¿·¿Í»þÂå¡¢NSC¤ËÆ±´üÆþ³Ø¤·¤¿2¿Í¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤à¤â¡¢µÈÅÄ¤Ï¡Ö¡Ø¤Ê¤ó¤Ç¤ä¤Í¤ó¡Ù¤Î¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬Â¾¤Î¿Í¤È°ã¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¾®¿ù¤È¥³¥ó¥Ó·ëÀ®¤Îµ¡²ñ¤ò¤¦¤«¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤ì¤«¤éÌó2Ç¯¸å¡¢¸µÁêÊý¤Î·ëº§¤òµ¡¤Ë²ò»¶¤·¤¿¾®¿ù¤ò¥¹¥«¥¦¥È¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£µÈÅÄ¤Ï¼«¿È¤Ë¤âÁêÊý¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¤¹¤«¤µ¤º¾®¿ù¤Ë¥¢¥¿¥Ã¥¯¡£¡Ö¾®¿ù¤È¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤à¤³¤È¤ò³ÎÄê¤µ¤»¤Æ¤«¤éÁêÊý¤Ë²ò»¶¤ò¹ð¤²¤¿¡×¤È¤¤¤¦µÈÅÄ¤Ë¡¢ÌÀÀÐ²È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡Ö¥º¥ë¤¤¡ª¡×¤È¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¡£¤·¤«¤·¤½¤Î¸å¡¢µÈÅÄ¤È¸µÁêÊý¤ÎM-1¤Ç¤ÎÈëÏÃ¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¡Ö¤°¤Ã¤È¤¯¤ë¤Ê¡×¤È»×¤ï¤ºMC¤ÎÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤â´¶Æ°¤¹¤ë¡£
¡¡ËÌ³¤Æ»½Ð¿È¤Î¥¿¥«¥¢¥ó¥É¥È¥·¤ÏÃæ³Ø2Ç¯À¸¤Î»þ¤Ë¥³¥ó¥Ó¤ò·ëÀ®¡£¥¿¥«¤¬Å¾¹»À¸¤Î¥È¥·¤Ë¡Ö²¶¤ÈÌ¡ºÍ¤ä¤é¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤È¹ðÇò¤¹¤ë¡£¥¿¥«¤Ï¡¢Å¾¹»¤·¤Æ¤¤¿¥È¥·¤Î¡Ö´ã¶À¤Ç¤¢¤«È´¤±¤Ê¤¤¤Ü¤µ¤Ü¤µÆ¬¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÖÂçÎÌÀ¸»º·¿¤ÎÃæ³ØÀ¸¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Ë¡Ö¤¬¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤ò²ó¸Ü¡£¤½¤ó¤Ê2¿Í¤¬°Õµ¤Åê¹ç¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ï¡£
¡¡¥Ê¥¤¥Ä¤Ï¡¢È¹ÀëÇ·¤ÏÌ¡ºÍ¶¨²ñ¤Î²ñÄ¹¡¢ÁêÊý¤ÎÅÚ²°¿Ç·¤Ï¾ïÌ³Íý»ö¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢ÅìµþÌ¡ºÍ³¦¤ÎÂåÉ½³Ê¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¤·¤«¤·È¹¤Ï¡¢ÅÚ²°¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ï¡Ö¼Â¤Ï2ÂåÌÜ¥Ê¥¤¥Ä¡×¤À¤ÈÏÃ¤·¡¢¤µ¤ó¤Þ¤Ï¶½Ì£ÄÅ¡¹¡£¸µ¡¹¡Ö¡Ê½éÂå¡Ë¥Ê¥¤¥Ä¤Î¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÅÚ²°¤È¡¢Âç³ØÂ´¶È¸å¤ËÈ¹¤¬¿·¥³¥ó¥Ó¤ò·ëÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤È¤Ï¡£
¡¡¥ï¥¿¥Ê¥Ù¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥í¥Ã¥Á¤Ï¡¢¼Â¤Ï2¿Í¤È¤âNSC¡ÊµÈËÜÁí¹ç·ÝÇ½³Ø±¡¡ËÂçºå¹»¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¡£¿ÆÍ§Æ±»Î¤Ç¥í¥Ã¥Á¤ò·ëÀ®¤·¤¿·Ð°Þ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢·ëÀ®¤«¤éº£¤â¥³¥ó¥ÓÃç¤ÎÎÉ¤¤2¿Í¤ÎÄÁ¤·¤¤´Ø·¸À¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¥µ¥Ð¥ó¥Ê¤Î¹â¶¶ÌÐÍº¤¬¹â¹»»þÂå¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ëÈ¬ÌÚ¿¿À¡¤È¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ó¤À¤¤Ã¤«¤±¤ò¸ì¤ë¡£Âç³Ø»þÂå¡¢¤½¤Î¾ì¤Ë¤¿¤Þ¤¿¤Þ½¸¤Þ¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥Î¥ê¤Ç¡¢¡Ö¡Ø¥°¥Ã¤È¥Ñ¡¼¤·¤Æ¥°¡¼¤ä¤Ã¤Æ¡Ù¡¢¤½¤Î»þ¤ËÁÈ¤ó¤Ç¤½¤Î¤Þ¤Þ¡×¤È¤¤¤¦·ëÀ®¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¡¢ÌÀÀÐ²È¥á¥ó¥Ð¡¼¤âÂç¾Ð¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢Åìµþ¿Ê½Ð¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹â¶¶¤Ï¡Ö´Ö´²Ê¿»Õ¾¢¡×¤ÎÌ¾Á°¤ò¤¢¤²¤ë¡£¹â¶¶¤Ï´²Ê¿¤¬¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦´¶Æ°ÈëÏÃ¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
