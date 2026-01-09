輝かしいキャリアに幕を閉じた日本プロレス界のレジェンドへ、海外からも続々と労いのメッセージが届けられている。世界の第一線で活躍する日本人女子レスラーの1人は、貴重な写真とストレートな表現で感謝を述べた。

【画像】直球メッセージと“若かりし頃”の貴重な2ショット

日本時間1月4日に現役を引退した棚橋弘至に対し、日本人女子レスラーのカイリ・セインが自身のSNSで感謝の思いをつづっている。カイリは自身のXを更新し、「#Respect」「#棚橋弘至選手」「#棚橋引退」とハッシュタグを添えながら、「たくさんの感謝を込めて、本当にお疲れさまでした」と投稿。あわせて、棚橋と並んで写る過去の2ショット写真を公開した。

写真では、カイリと棚橋が並んでポーズを決めており、和やかな雰囲気が印象的な一枚となっている。試合会場のバックステージで撮影されたとみられ、自然体の表情からも両者の距離感が伝わってくる。

カイリはかつて女子団体STARDOMでトップ選手として活躍し、その後WWEへ挑戦。一方の棚橋は新日本プロレスの“エース”として長年団体をけん引してきた存在だ。両者が同じリングで直接交わる機会は多くなかったものの、新日本プロレスとSTARDOMが同じグループとして連携を深める中で、交流の機会は生まれてきた。

そのような背景もあって、レジェンド2人の貴重な2ショットにファンからは「2人のレジェンド」「だいぶ前から関係性があったんだな」「本物のリスペクトが伝わる」「棚橋の偉大さが分かる」「日本プロレスの歴史を感じる」といった声が寄せられている。

引退という節目を迎えた棚橋弘至へ、第一線で世界を戦うカイリが送った感謝の言葉。その一枚は、日本プロレスの積み重ねと継承を感じさせる場面となった。

