テレビ朝日ビッグスポーツ賞の表彰式が9日、都内のホテルで行われ、同局のAIキャラクター「AIゴールド」が6月11日開幕のサッカーW杯北中米大会での日本代表の優勝確率を5％とはじき出した。前回覇者アルゼンチン15％。過去最多5度の優勝を誇るブラジル14％で「どんな強豪国でも世界の頂点への道のりは遠い。日本の優勝確率5％は積み上げてきた力が世界に認められている証。すべてがかみ合った瞬間、その5％が現実に変わります」と解説した。

日本サッカー協会の宮本恒靖会長は「アルゼンチンが15％と聞いて、5％と聞いたらいい数字だと思ってしまいました。5％の数字にかけてみたい」と強調。森保一監督は「5％はめちゃくちゃポジティブ。チャンスはある。絶対にとれると思います」と続けた。

AIゴールドは過去の実績、データに基づいて分析。日本代表の1次リーグ突破確率は73％とし「1次リーグは強豪国がそろうが、日本は個の強さ、戦術理解、修正力、全てが過去最高レベル。覚悟をもって踏み出せば確率は必ず上書きされる。後は信じ切るだけです」と語った。

表彰式で日本代表はW杯出場を決めた3月のアジア最終予選バーレーン戦やブラジルを撃破した昨年10月の親善試合が高視聴率をマークしたことをたたえられ、スポーツ放送大賞を受賞した。